Тренер фигуристов Москвина вернулась к работе после сложной операции на колене

Источник: РИА "Новости"

Москвина возглавляет школу парного катания в Санкт-Петербурге.

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Ее подопечные четырежды побеждали на Олимпийских играх и восемь раз выигрывали чемпионаты мира.

«Женщинам свойственно постоянно менять сумочки, драгоценности, я же решила, что могу позволить себе более дорогостоящее приобретение — поменять коленный сустав, — пошутила тренер в телефонном разговоре. — Сама процедура прошла достаточно легко, так что сейчас спустя три недели после операции я уже сама сижу за рулем и присутствую на тренировках в своей школе. Правда пока еще работаю без коньков».