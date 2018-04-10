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19:44 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер фигуристов Москвина вернулась к работе после сложной операции на колене

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Известный тренер Тамара Москвина сообщила РИА Новости, что перенесла операцию по замене коленного сустава и уже приступила к работе.

Источник: РИА "Новости"

Москвина возглавляет школу парного катания в Санкт-Петербурге.

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Ее подопечные четырежды побеждали на Олимпийских играх и восемь раз выигрывали чемпионаты мира.

«Женщинам свойственно постоянно менять сумочки, драгоценности, я же решила, что могу позволить себе более дорогостоящее приобретение — поменять коленный сустав, — пошутила тренер в телефонном разговоре. — Сама процедура прошла достаточно легко, так что сейчас спустя три недели после операции я уже сама сижу за рулем и присутствую на тренировках в своей школе. Правда пока еще работаю без коньков».

«Восстановление проходит не слишком гладко, поскольку в моем возрасте организм уже отвык от физических нагрузок, а для правильной реабилитации нужно постоянно делать специальные упражнения. Я даже задержалась в клинике, поскольку понимала, что вряд ли смогу досконально выполнять предписания врачей — на то, чтобы заставлять себя каждодневно заниматься физкультурой, уже, видимо, не хватает силы воли, — добавила Москвина.

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