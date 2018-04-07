Транькова поразила сила и рассудительность Медведевой после серебра Олимпиады
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о сильных сторонах российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о сильных сторонах российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
«Я болел в первую очередь за Россию. Если говорить о личных симпатиях, то они больше склонялись в сторону Жени.
Считаю, ее путь к Олимпийским играм был сложнее. Она на протяжении двух лет шла к ним, лидировала на всех стартах. Алина же первый сезон выступала среди взрослых, но зато как! У Жени было больше времени, чтобы влюбить в себя публику, чем у Алины. И хорошо, что Загитова справилась со всеми перипетиями перед Играми, смогла выйти и победить великую Женю Медведеву.
Но для меня стало примером то, как Медведева заняла второе место — с высоко поднятой головой. Как эта маленькая, хрупкая девочка адекватно реагировала на свое серебро, которое было для нее, конечно же, ударом. И перед такой силой и рассудительностью этого человека я снимаю шляпу.
Женя и Алина — великие спортсменки. А главное, что у России есть олимпийские золото и серебро в женском одиночном катании. А кто их выиграл… Выиграл сильнейший, — рассказал Траньков в интервью журналу «Главная ставка».