Транькова поразила сила и рассудительность Медведевой после серебра Олимпиады

«Я болел в первую очередь за Россию. Если говорить о личных симпатиях, то они больше склонялись в сторону Жени.

Считаю, ее путь к Олимпийским играм был сложнее. Она на протяжении двух лет шла к ним, лидировала на всех стартах. Алина же первый сезон выступала среди взрослых, но зато как! У Жени было больше времени, чтобы влюбить в себя публику, чем у Алины. И хорошо, что Загитова справилась со всеми перипетиями перед Играми, смогла выйти и победить великую Женю Медведеву.

Но для меня стало примером то, как Медведева заняла второе место — с высоко поднятой головой. Как эта маленькая, хрупкая девочка адекватно реагировала на свое серебро, которое было для нее, конечно же, ударом. И перед такой силой и рассудительностью этого человека я снимаю шляпу.