Михаил Коляда: Не ощущаю проблем с головой. Но собраться на три четверных сложно

Источник: РИА "Новости"

— Прокат на чемпионате мира в Милане — не тот, которым я остался доволен. Но именно общий итог воспринимаю очень позитивно. Мы с нашей командой проделали большую работу, к чемпионату мира сплотились, потому что понимали: после Олимпийских игр стартовать всегда крайне трудно. И эта бронза для меня — дополнительный стимул серьезно работать в следующем сезоне. Разумеется, о планах говорить пока рано, но думаю, надо идти вперед, двигаться к новым целям.

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— Как оцените выступление на Олимпийских играх?

— В Корею ехал, словно в неизвестность, но с ощущением грандиозного праздника, ведь на Олимпиадах прежде я не выступал. Четыре проката за турнир — необычно. Не все на Играх получилось, мог бы откатать и лучше, но многие спортсмены шли к этим соревнованиям всю жизнь, и я в их числе.

Командный турнир мне понравился больше — партнеры поддерживали действительно сильно, и физические ресурсы, видимо, тогда еще не исчерпал. Волнение сыграло злую шутку. Оправдывать себя можно долго, но я этим заниматься не буду. В целом, если иметь в виду мои неудачи на Играх, сезон получился поучительным. Считаю, что Олимпиада стала началом длинного, но интересного пути.

— Тренер Хавьера Фернандеса, наблюдая за вами со стороны, сделал вывод: ваши проблемы связаны с психологией.