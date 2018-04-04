Фернандес: Я не завершил карьеру, но оставаться до ОИ-2022 нецелесообразно

«Я не завершил карьеру. Разве что какую-то часть карьеры, которой я посвятил 20 лет. Но я не могу сказать, что это конец. Я выступлю на соревнованиях в следующем сезоне, а возможно, покатаюсь ещё пару лет. Но оставаться ещё на один олимпийский цикл — это нецелесообразно: слишком тяжело и долго. Я даже не думаю, что буду выступать во всех соревнованиях в ближайшие сезоны. Возможно, буду чередовать с какими-то проектами.