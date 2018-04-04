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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Фернандес: Я не завершил карьеру, но оставаться до ОИ-2022 нецелесообразно

Испанский фигурист Хавьер Фернандес рассказал, что не намерен завершать карьеру в ближайший сезон, но участвовать в Играх-2022 пока не планирует.

Источник: РИА "Новости"

«Я не завершил карьеру. Разве что какую-то часть карьеры, которой я посвятил 20 лет. Но я не могу сказать, что это конец. Я выступлю на соревнованиях в следующем сезоне, а возможно, покатаюсь ещё пару лет. Но оставаться ещё на один олимпийский цикл — это нецелесообразно: слишком тяжело и долго. Я даже не думаю, что буду выступать во всех соревнованиях в ближайшие сезоны. Возможно, буду чередовать с какими-то проектами.

В долгосрочной перспективе я хочу стать тренером. Здесь, в Испании. Буду помогать детям совершенствовать их навыки, чтобы в Испании появились фигуристы гораздо более высокого уровня, чем я, с более высокими результатами, — приводит слова Фернандеса Gentleman.

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