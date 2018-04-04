Фернандес: Я не завершил карьеру, но оставаться до ОИ-2022 нецелесообразно
Испанский фигурист Хавьер Фернандес рассказал, что не намерен завершать карьеру в ближайший сезон, но участвовать в Играх-2022 пока не планирует.
Испанский фигурист Хавьер Фернандес рассказал, что не намерен завершать карьеру в ближайший сезон, но участвовать в Играх-2022 пока не планирует.
«Я не завершил карьеру. Разве что
В долгосрочной перспективе я хочу стать тренером. Здесь, в Испании. Буду помогать детям совершенствовать их навыки, чтобы в Испании появились фигуристы гораздо более высокого уровня, чем я, с более высокими результатами, — приводит слова Фернандеса Gentleman.