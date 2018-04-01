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21:04 (мск), источник: Газета.Ру

Из спорта в шоу: «Медведева — телевизионное открытие»

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 фигуристка Евгения Медведева стала ведущей ледового шоу на одном из федеральных каналов. Спортсменка работает в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным и берет интервью у участников проекта. Также в конце марта фигуристка успела съездить в Японию и выступить там на шоу, несмотря на то что в данный момент продолжает восстановление от травмы стопы.

Источник: РИА "Новости"

Известная российская фигуристка Евгения Медведева, для которой олимпийский сезон получился, с одной стороны, успешным (две серебряные медали Олимпиады навсегда останутся в истории), а, с другой, не таким волшебным, как это предполагалось изначально (золото в личных соревнованиях в Пхенчхане все-таки забрала Алина Загитова), по окончании непростого спортивного года решила попробовать себя на новом поприще.

Теперь Медведева — телеведущая одного из федеральных каналов, причем работает она не одна, а в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным.

Засветиться на голубом экране в качестве теледивы Евгении предложил известный хореограф Илья Авербух, который сотрудничает с двукратной чемпионкой мира при постановке программ. На этот раз серебряный призер Игр в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду выступил генеральным продюсером шоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале и рассудил, что присутствие известной и умеющей держать себя на публике фигуристки будет отнюдь не лишним.

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Тем более что новое шоу отличается от своих многочисленных предшественников тем, что соревноваться в нем будут не взрослые, а дети.

«У нас будут выступать дети, которые занимаются фигурным катанием и ставят для себя серьезные цели в спорте. Почти все они — победители первенства России по фигурному катанию, — рассказывал Авербух в комментарии «Комсомольской правде». — Проект направлен на то, чтобы дать этим детям дополнительный импульс в их спортивном развитии. Наши дети соревнуются в женском и мужском одиночном катании, также на лед выйдут совсем юные танцевальные пары.

Особые надежды специалист питает в связи с танцами на льду. По его словам, присутствие этого вида фигурного катания в шоу может вдохновить детей на выбор именно такого спортивного пути. Возможно, в будущем это поможет справиться с некоторым застоем в танцах, который наблюдается в России на данный момент.

А пока что юных фигуристов будет поддерживать на этом пути Медведева, которая, по мнению Авербуха, уже прекрасно зарекомендовала себя в качестве телеведущей.

«Для Жени это абсолютный дебют. И она с ним справилась. Наблюдаю, как Медведева блестяще общается с детьми — поддерживает в случае неудач, находит правильные и нужные слова в каждой ситуации, искренне радуется вместе с ребятами. Все интервью у юных фигуристов берет именно Женя. Вообще считаю, что она — наше телевизионное открытие, — не поскупился на похвалу Авербух.

Для съемок и практически мгновенного выпуска серий в эфир в «Лужниках» была создана специальная тренировочная база для участников, что уже настраивает на позитивный лад в плане развития спорта. К тому же в качестве наставников маленьких фигуристов выступят, помимо Авербуха, олимпийские чемпионы Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка и Роман Костомаров, а также Максим Траньков — обладатель золота Сочи-2014 в командных соревнованиях и в турнире спортивных пар (он выступал там в дуэте со своей будущей супругой Татьяной Волосожар, которая в настоящее время занимается воспитанием ребенка).

Любопытно, что Медведева, которая принимает активное участие в съемках шоу, в данный момент выкладывает в своем инстаграме занимательные фотографии из Японии.

На одном из снимков девушка наслаждается ароматом сакуры…

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… а на другом примеряет на себя образ Гермионы Грейнджер в декорациях из фильма «Гарри Поттер».

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В конце марта спортсменка успела немного сменить обстановку во время вынужденного отдыха от интенсивных тренировок: из-за восстановления от травмы плюсневой кости правой стопы фигуристке запретили в течение нескольких недель исполнять прыжки. По этой причине она даже пропустила мартовский чемпионат мира в Милане. Однако это не помешало фигуристке слетать в Японию и выступить там на шоу, хотя из программы пришлось убрать почти все элементы, включая вращения.

Остается надеяться, что разнообразное времяпрепровождение вкупе с необычным опытом съемок позволят Медведевой полностью восстановиться после тяжелого сезона — как ментально, так и физически — и с новыми силами приступить к подготовке к очередному спортивному году.

Тем более что планы у серебряного призера Пхенчхана, прямо скажем, наполеоновские: нужно усложнять программу и осваивать еще более сложные элементы.

«В моей практике было такое, что я заходила в четверной прыжок. Хоть и не выезжала его, но падала с чистого, адекватного прыжка. Это было в конце прошлого сезона, — рассказывала Медведева в интервью ТАСС. — Конечно, в голову приходят мысли, что нужно усложняться, будем над этим работать. Я всегда к этому относилась как к мотивации. Я во всем стараюсь ее находить, так нужно для того, чтобы двигаться вперед.

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