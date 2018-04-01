Из спорта в шоу: «Медведева — телевизионное открытие»

Источник: РИА "Новости"

Известная российская фигуристка Евгения Медведева, для которой олимпийский сезон получился, с одной стороны, успешным (две серебряные медали Олимпиады навсегда останутся в истории), а, с другой, не таким волшебным, как это предполагалось изначально (золото в личных соревнованиях в Пхенчхане все-таки забрала Алина Загитова), по окончании непростого спортивного года решила попробовать себя на новом поприще.

Теперь Медведева — телеведущая одного из федеральных каналов, причем работает она не одна, а в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным.

Засветиться на голубом экране в качестве теледивы Евгении предложил известный хореограф Илья Авербух, который сотрудничает с двукратной чемпионкой мира при постановке программ. На этот раз серебряный призер Игр в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду выступил генеральным продюсером шоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале и рассудил, что присутствие известной и умеющей держать себя на публике фигуристки будет отнюдь не лишним.

Тем более что новое шоу отличается от своих многочисленных предшественников тем, что соревноваться в нем будут не взрослые, а дети.

«У нас будут выступать дети, которые занимаются фигурным катанием и ставят для себя серьезные цели в спорте. Почти все они — победители первенства России по фигурному катанию, — рассказывал Авербух в комментарии «Комсомольской правде». — Проект направлен на то, чтобы дать этим детям дополнительный импульс в их спортивном развитии. Наши дети соревнуются в женском и мужском одиночном катании, также на лед выйдут совсем юные танцевальные пары.

Особые надежды специалист питает в связи с танцами на льду. По его словам, присутствие этого вида фигурного катания в шоу может вдохновить детей на выбор именно такого спортивного пути. Возможно, в будущем это поможет справиться с некоторым застоем в танцах, который наблюдается в России на данный момент.

А пока что юных фигуристов будет поддерживать на этом пути Медведева, которая, по мнению Авербуха, уже прекрасно зарекомендовала себя в качестве телеведущей.

«Для Жени это абсолютный дебют. И она с ним справилась. Наблюдаю, как Медведева блестяще общается с детьми — поддерживает в случае неудач, находит правильные и нужные слова в каждой ситуации, искренне радуется вместе с ребятами. Все интервью у юных фигуристов берет именно Женя. Вообще считаю, что она — наше телевизионное открытие, — не поскупился на похвалу Авербух.

Для съемок и практически мгновенного выпуска серий в эфир в «Лужниках» была создана специальная тренировочная база для участников, что уже настраивает на позитивный лад в плане развития спорта. К тому же в качестве наставников маленьких фигуристов выступят, помимо Авербуха, олимпийские чемпионы Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка и Роман Костомаров, а также Максим Траньков — обладатель золота Сочи-2014 в командных соревнованиях и в турнире спортивных пар (он выступал там в дуэте со своей будущей супругой Татьяной Волосожар, которая в настоящее время занимается воспитанием ребенка).

Любопытно, что Медведева, которая принимает активное участие в съемках шоу, в данный момент выкладывает в своем инстаграме занимательные фотографии из Японии.

На одном из снимков девушка наслаждается ароматом сакуры…

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… а на другом примеряет на себя образ Гермионы Грейнджер в декорациях из фильма «Гарри Поттер».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhBhYF3hbIs/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BhBhYF3hbIs/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-01T10:03:08+00:00">1 Апр 2018 в 3:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В конце марта спортсменка успела немного сменить обстановку во время вынужденного отдыха от интенсивных тренировок: из-за восстановления от травмы плюсневой кости правой стопы фигуристке запретили в течение нескольких недель исполнять прыжки. По этой причине она даже пропустила мартовский чемпионат мира в Милане. Однако это не помешало фигуристке слетать в Японию и выступить там на шоу, хотя из программы пришлось убрать почти все элементы, включая вращения.

Остается надеяться, что разнообразное времяпрепровождение вкупе с необычным опытом съемок позволят Медведевой полностью восстановиться после тяжелого сезона — как ментально, так и физически — и с новыми силами приступить к подготовке к очередному спортивному году.

Тем более что планы у серебряного призера Пхенчхана, прямо скажем, наполеоновские: нужно усложнять программу и осваивать еще более сложные элементы.