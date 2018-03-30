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14:39 (мск), источник: TeamRussia.pro

Медведева рассказала о целях на межсезонье

Двукратная чемпионка мира продолжает восстановление после травмы голеностопа.

Евгения Медведева во время выступления на ледовом шоу в Осаке ответила на вопрос о том, чем будет заниматься после окончания сезона.

— Сейчас главная цель для меня — это вылечиться, поправить своё здоровье, чтобы можно было набраться сил перед новым сезоном, — сказала 18-летняя фигуристка. — И с новыми силами в бой, чтобы тело не подводило, и разум был свежим.

Напомним, Медведева, ставшая двукратным серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане, пропустила чемпионат мира в Милане из-за травмы голеностопа.

На ледовом шоу The Legends в Осаке она выступила со специальной программой без прыжков.

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