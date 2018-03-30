Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
Медведева рассказала о целях на межсезонье
Двукратная чемпионка мира продолжает восстановление после травмы голеностопа.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Двукратная чемпионка мира продолжает восстановление после травмы голеностопа.
Евгения Медведева во время выступления на ледовом шоу в Осаке ответила на вопрос о том, чем будет заниматься после окончания сезона.
— Сейчас главная цель для меня — это вылечиться, поправить своё здоровье, чтобы можно было набраться сил перед новым сезоном, — сказала 18-летняя фигуристка. — И с новыми силами в бой, чтобы тело не подводило, и разум был свежим.
Напомним, Медведева, ставшая двукратным серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане, пропустила чемпионат мира в Милане
На ледовом шоу The Legends в Осаке она выступила со специальной программой без прыжков.