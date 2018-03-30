Медведева рассказала о целях на межсезонье

Евгения Медведева во время выступления на ледовом шоу в Осаке ответила на вопрос о том, чем будет заниматься после окончания сезона.

— Сейчас главная цель для меня — это вылечиться, поправить своё здоровье, чтобы можно было набраться сил перед новым сезоном, — сказала 18-летняя фигуристка. — И с новыми силами в бой, чтобы тело не подводило, и разум был свежим.

Напомним, Медведева, ставшая двукратным серебряным призёром Олимпийских игр в Пхёнчхане, пропустила чемпионат мира в Милане из-за травмы голеностопа.