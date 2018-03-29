Медведева будет вести телешоу. Она заканчивает карьеру?

Источник: Спорт-Экспресс

Самые разные слухи о будущем Евгении Медведевой появляются в информационном пространстве с момента окончания Олимпиады в Пхенчхане, где она завоевала две серебряных медали — в личном и командном турнирах.

МАРТ СЛУХОВ

Сначала прошла информация, что 18-летняя спортсменка поссорилась со своим тренером Этери Тутберидзе и намерена с ним расстаться. В кулуарах называлось даже имя возможного нового наставника — Елена Буянова, приведшая к победе на Играх-2014 Аделину Сотникову, а сейчас работающая с Марией Сотсковой. Более того, говорилось даже, что Медведева намерена сменить не только тренера, но и спортивное гражданство.

Сама фигуристка и Тутберидзе публично эти слухи опровергли.

«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать», — заявила она через сайт ФФКР.

ЭТО НЕ СПОНТАННОЕ РЕШЕНИЕ

Когда стало известно, что Медведева не выступит на чемпионате мира, затихшая было волна пошла с новой силой. Теперь комментаторы говорили, что все, спортсменка заканчивает карьеру, что она не готова больше соревноваться, что она боится проиграть и так далее, а травма — только предлог. Хотя про стрессовый перелом стопы уже в декабре знали все, даже самый отсталые болельщики.

«У меня не было выбора. Мне настоятельно рекомендовали передохнуть хотя бы месяц и восстановить здоровье. Дело в том, что перед Олимпиадой у меня была очень серьезная травма, из-за которой я пропустила много важных стартов. Но была настроена так, что в Корею поехала бы в любом состоянии и вышла бы на лед даже ползком», — сказала Медведева в интервью журналу «7 дней». Согласно рекомендации врачей, ей нужно воздерживаться от нагрузок до конца первой декады мая.

Однако появившаяся в четверг новость, что Медведева вместе с Алексеем Ягудиным будет вести шоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале, опять разожгла пламя страстей.

«Неужели и вправду заканчивает и уходит в шоу-бизнес? » — наверняка подумали многие.

Но, судя по всему, такие мысли все же преждевременны.

«Медведева не планирует завершать карьеру, это абсолютно точно», — сказал «СЭ» президент ФФКР Александр Горшков.

И очень важный в данном случае момент — в федерации пояснили, что шоу является совместным проектом ФФККР и ее генерального спонсора компании «Ростелеком». Ну, а кому быть лицом этого шоу, как не Медведевой?

Нужно понимать, что подобные проекты готовятся и прорабатываются заранее. Например, в эти дни Медведева летала на шоу в Японию несмотря на травму. «Я периодически выхожу на лед, но очень аккуратно. Номер поставлен без прыжков, почти без вращений, исключено практически все», — сказала она ТАСС. Но, опять же, подобные поездки прописываются сильно загодя.

Нельзя просто так встать и сказать: «А давайте мы позовем в ведущие Медведеву». И завтра к вам на съемки приходит двукратная чемпионка мира и одна из самых популярных спортсменок страны, чей график расписан на недели, а то и месяцы вперед. Поэтому очевидно, что решение об участии Медведевой в шоу принималось не вчера и даже не на этой неделе, тем более что съемки уже идут какое время и в сети уже появилось соответствующие кадры и рассказы о каких-то деталях.

ЧЕМ МЕДВЕДЕВА ХУЖЕ ПЛЮЩЕНКО?

Так что не стоит строить следующую логическую цепочку: «Участвует в проекте на телевидении — значит, завершает карьеру и соревноваться больше не будет».

Хотя это довольно удобная парадигма. В нашей стране распространено мнение, что спортсмен должен только тренироваться и выступать, и все мысли должны быть только об этом. А любая иная активность — съемки в рекламе, бизнес-проекты, другая публичная деятельность — только мешает и идет во вред. Что, конечно, не так. Быть спортивной звездой — это работа, включающая в себя множество аспектов. К счастью, Медведева это прекрасно понимает и не ограничивает себя только рамками катка.