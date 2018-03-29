Фигуристка Медведева будет вести шоу «Ледниковый период. Дети»
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый канал 1 апреля представит шоу «Ледниковый период. Дети», его ведущими стали знаменитые фигуристы — Евгения Медведева и Алексей Ягудин, сообщила в четверг
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Первый канал 1 апреля представит шоу «Ледниковый период. Дети», его ведущими стали знаменитые фигуристы — Евгения Медведева и Алексей Ягудин, сообщила в четверг
«Надеюсь, что с помощью этого нового шоу Первого канала ребятишки, которые уже профессионально занимаются спортом, получат новый импульс к дальнейшему развитию и вырастут в настоящих звезд фигурного катания», — привели в
«Без ложной скромности можно сказать, что нынешние звезды фигурного катания — это дети, которых привели на лед их мамы и бабушки, смотревшие самые первые сезоны “Ледникового периода”. Те, кому в 2007 году было пять, сегодня покоряют олимпийские вершины и становятся призерами крупнейших турниров», — сказал он.
Авербух также выразил надежду, что новый проект будет «не только увлекательным и зрелищным, но и приведет на лед новых будущих чемпионов».
Тренерами на проекте выступят звезды фигурного катания — Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков и Илья Авербух. Жюри возглавит известный тренер Татьяна Тарасова.