Тутберидзе рассказала о разнице между мотивацией Липницкой и Загитовой

Источник: РИА "Новости"

— Если бы мы выиграли еще и чемпионат мира, было бы вообще все здорово. Наверное, так не бывает. Все так переживали, где же Алина найдет мотивацию. Вот теперь найдет.

— После Олимпийских игр в Сочи вы говорили, что не знаете, как мотивировать Юлию Липницкую.

— Это абсолютно разные спортсменки. У Юли был какой-то момент насыщения. Усталости и насыщения. У Алины я этого не видела. Этери Тутберидзе, тренер Алины Загитовой Она как раз была готова бороться и побеждать. Но не хватило опыта. Когда не лучшая форма, когда на тренировках не все легко получается. Поскольку эта произвольная программа очень сложная — за последние полторы минуты показываем весь технический арсенал — нужно было быстро переключиться. Алина, к сожалению, не смогла.

— На следующий четыре года с мотивацией вопросов нет?