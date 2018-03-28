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00:14 (мск), источник: TeamRussia.pro

Тутберидзе рассказала о разнице между мотивацией Липницкой и Загитовой

У олимпийской чемпионки Алины Загитовой не возникнет пробоем с мотивацией. Об этом заявила ее тренер Этери Тутберидзе.

Источник: РИА "Новости"

— Если бы мы выиграли еще и чемпионат мира, было бы вообще все здорово. Наверное, так не бывает. Все так переживали, где же Алина найдет мотивацию. Вот теперь найдет.

— После Олимпийских игр в Сочи вы говорили, что не знаете, как мотивировать Юлию Липницкую.

— Это абсолютно разные спортсменки. У Юли был какой-то момент насыщения. Усталости и насыщения. У Алины я этого не видела. Этери Тутберидзе, тренер Алины Загитовой Она как раз была готова бороться и побеждать. Но не хватило опыта. Когда не лучшая форма, когда на тренировках не все легко получается. Поскольку эта произвольная программа очень сложная — за последние полторы минуты показываем весь технический арсенал — нужно было быстро переключиться. Алина, к сожалению, не смогла.

— На следующий четыре года с мотивацией вопросов нет?

— Думаю, с мотивацией вопросов нет. Программа будет меняться. Я так понимаю, нам больше никто не разрешит во второй половине прыгать семь прыжков. К сожалению, — сказала Тутберидзе на пресс-конференции. Статьи по теме Что случилось с Алиной Загитовой Этери Тутберидзе: «Загитова поехала на чемпионат мира размазанной» Чем занималась Алина Загитова после Олимпийских игр Загитова сейчас больше думает о собаке, а не о следующем сезоне.

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