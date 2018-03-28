Тутберидзе рассказала о разнице между мотивацией Липницкой и Загитовой
У олимпийской чемпионки Алины Загитовой не возникнет пробоем с мотивацией. Об этом заявила ее тренер Этери Тутберидзе.
У олимпийской чемпионки Алины Загитовой не возникнет пробоем с мотивацией. Об этом заявила ее тренер Этери Тутберидзе.
— Если бы мы выиграли еще и чемпионат мира, было бы вообще все здорово. Наверное, так не бывает. Все так переживали, где же Алина найдет мотивацию. Вот теперь найдет.
— После Олимпийских игр в Сочи вы говорили, что не знаете, как мотивировать Юлию Липницкую.
— Это абсолютно разные спортсменки. У Юли был
— На следующий четыре года с мотивацией вопросов нет?
— Думаю, с мотивацией вопросов нет. Программа будет меняться. Я так понимаю, нам больше никто не разрешит во второй половине прыгать семь прыжков. К сожалению, — сказала Тутберидзе на