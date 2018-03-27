Российская фигуристка Трусова первой чисто исполнила на тренировке четверной лутц

В марте 2018 года 13-летняя Трусова в произвольной программе на чемпионате мира среди юниоров чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, став первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка. Россиянка также получила рекордные оценки за техническую составляющую в произвольной программе — 92,32 балла. Первой и единственной спортсменкой до Трусовой, кому удавалось чисто выполнить четверной прыжок на соревнованиях, была японка Мики Андо, исполнившая четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне-2002/03.