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22:32 (мск), источник: ТАСС

Российская фигуристка Трусова первой чисто исполнила на тренировке четверной лутц

ТАСС, 27 марта. Чемпионка мира среди юниоров 2018 года по фигурному катанию Александра Трусова чисто исполнила на тренировке четверной лутц. Видео с тренировки российской спортсменки опубликовал в своем Instagram тренер Сергей Розанов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее никто из фигуристок не исполнял этот элемент в зафиксированных тренировочных занятиях.

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В марте 2018 года 13-летняя Трусова в произвольной программе на чемпионате мира среди юниоров чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, став первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая сделала на соревнованиях два четверных прыжка. Россиянка также получила рекордные оценки за техническую составляющую в произвольной программе — 92,32 балла. Первой и единственной спортсменкой до Трусовой, кому удавалось чисто выполнить четверной прыжок на соревнованиях, была японка Мики Андо, исполнившая четверной сальхов в финале юниорского Гран-при в сезоне-2002/03.

Трусова является воспитанницей тренера Этери Тутберидзе. В текущем сезоне Трусова не проиграла ни одного соревнования, победив на юниорских этапах Гран-при в Австралии и Белоруссии, в юниорском финале Гран-при, а также на российском первенстве среди юниоров.

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