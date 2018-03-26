Как Россия стала № 1 в фигурном катании
20 лет назад чемпионат мира открыл эпоху российского доминирования по всему периметру фигурного катания.
20 лет назад чемпионат мира открыл эпоху российского доминирования по всему периметру фигурного катания.
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
С Евгением ЗЫРЯНКИНЫМ
Сегодня наша рубрика делает реверанс самому элегантному и обаятельному зимнему виду спорта.
РОССИЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА-1998
Мужчины. 1. Алексей ЯГУДИН. 3. Евгений ПЛЮЩЕНКО.
Женщины. 2. Ирина СЛУЦКАЯ. 3. Мария БУТЫРСКАЯ. 8. Елена СОКОЛОВА.
Пары. 1. Елена БЕРЕЖНАЯ — Антон СИХАРУЛИДЗЕ. 6. Марина ЕЛЬЦОВА — Андрей БУШКОВ.
Танцы. 1. Анжелика КРЫЛОВА — Олег ОВСЯННИКОВ. 4. Ирина ЛОБАЧЕВА — Илья АВЕРБУХ. 15. Анна СЕМЕНОВИЧ — Владимир ФЕДОРОВ.
ДОЛГИЕ ГОДЫ фигурное катание считалось в некотором роде элитарным упражнением, и доступ к нему получали избранные единицы. Секции имелись только в ведущих спортобществах, да и тренеры были практически самоучками, без «школы». Не случайно олимпийская сборная СССР, дебютируя на зимних Играх в 1956-м, не взяла с собой ни одного фигуриста, а через четыре года была представлена чисто декоративно.
Прорыв произошел в середине 1960-х. Огромная заслуга в росте популярности фигурного катания как спорта, а не просто досуга и развлечения, принадлежит Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову — великолепной паре, дважды подряд побеждавшей на Олимпиадах. Но не меньший вклад внесло ТВ: с началом регулярных телетрансляций страна через крохотные линзы экранов рассмотрела, насколько прекрасен и богат возможностями этот дивный ледовый мир.
А новые выдающиеся успехи — Ирины Родниной и Александра Зайцева, Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, Сергея Четверухина, Владимира Ковалева и других прославленных спортсменов — сделали «фигурку» поистине массовой. Ее стали преподавать (кустарным, конечно, способом) даже в небольших городишках по всему Союзу, а уж в крупных были созданы настоящие, полноценные школы, в которых воспитание новых талантов встало на поток. На уровень абсолютных знаменитостей — вроде космонавтов и членов правительства — вышли и тренеры: Игорь и Тамара Москвины, Станислав Жук, Елена Чайковская, Татьяна Тарасова.
ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX века наши фигуристы, однако, слыли передовиками лишь в парных видах программах. Редкие взлеты мужчин и совсем единичные — женщин не скрывали этого странного, необъяснимого крена. Достаточно упомянуть, что с 1970 по 1997 год — за 28 лет — наши танцоры и спортивные пары остались без золота чемпионатов мира, проводившихся каждый год, по 6 раз, а одиночки за то же время 6 раз золото завоевали, причем только в мужском катании. Случались и счастливые турниры — в 1975-м, 1977-м, 1985-м, 1992-м, — когда в трех из четырех дисциплин золотые медали доставались нашим фигуристам. Но если «парники» в дальнейшем приумножали достижения, то победы мужчин — Ковалева, Сергея Волкова, Александра Фадеева — оставались разовыми и «нашей эры» в одиночном катании, увы, не предвестили и не провозгласили.
Не произошло долгожданного поворота к лучшему и в первой половине 1990-х, когда Виктор Петренко, а за ним Алексей Урманов стали олимпийскими чемпионами.
В 1997 году сборная России феерично выступила на чемпионате Европы, выиграв во всех отделениях, в том числе женском, — и одним из лауреатов стал как раз Урманов. А год спустя наша команда двумя составами смела с пути всех конкурентов на всех крупнейших стартах сезона. Вот «второй"-то состав и подмял под себя эту эпоху длиной в следующее четырехлетие. Никогда больше — ни до, ни после — у нас не было столь могучей и одновременно «живучей», долгоиграющей чемпионской сборной.
ЕВРОПЕЙСКОГО ЗОЛОТА-1997 наряду с Урмановым удостоились юная Ирина Слуцкая, чемпионы мира-1996 в парном катании Марина Ельцова и Андрей Бушков, непобедимые танцоры Оксана Грищук и Евгений Платов. На Euro-1998 доска почета выглядела иначе: Алексей Ягудин (плюс серебро Евгения Плющенко и бронза Александра Абта), Мария Бутырская (Слуцкая на втором месте), Елена Бережная в паре с Антоном Сихарулидзе и Грищук с Платовым. Затем столь же грандиозные Игры в Нагано, где чемпионами стали Илья Кулик, Оксана Казакова с Артуром Дмитриевым и уже привычно Грищук — теперь ее звали Паша — и Платов.
Венчал тот сезон чемпионат мира в американском Миннеаполисе.
Понятно, что после Олимпиады он не мог похвастать сильнейшим представительством. Заранее и уже перед стартом снялись с соревнований в общей сложности 9 из 18 чемпионов — призеров Нагано. Кулик за сутки до отъезда потянул спину. Грищук с Платовым и Филипп Канделоро ушли в профессионалы. Тара Липински предъявила целый букет причин: здесь и чрезмерная занятость, мешавшая ей толком тренироваться, и переутомление, и два только что удаленных зуба, и подготовка к профессиональной карьере, и еще
ВЫ ПРАВИЛЬНО ДУМАЕТЕ, что крики «а
Отсутствие отдельных спортсменов — проблема только этих спортсменов, и нисколько не принижает чемпионского звания. Добытого к тому же в борьбе с амбициозными соперниками, стремившимися к победе с таким же рвением.
ПО ТРАДИЦИИ НАЧИНАЛИ ПАРЫ. Выход из игры Казаковой и Дмитриева преподнес шикарный шанс другим подопечным Тамары Москвиной Бережной и Сихарулидзе, серебряным призерам Игр в Нагано. Впрочем, надеялись на успех и наши
Кстати, если вам интересно не только читать, но и смотреть, наберите в Youtube «1998 World Figure Skating Championships playlist». Там заботливой рукой сведены в турнирном порядке все программы — короткие и произвольные, парные, мужские, женские, танцы. Выбирайте плейлисты, где в заглавии есть написанные вами ключевые слова, — и наслаждайтесь!
БЕРЕЖНАЯ И СИХАРУЛИДЗЕ выступали уже после всех главных конкурентов — и надо же было такому случиться, чуть ли не единственными из фаворитов грубо ошиблись, дружно сорвав тройной тулуп. Но их программа настолько превосходила все, что было до них, и сложностью, и артистизмом, а Антон после проката так трогательно поддерживал Лену, что даже лютое жюри не нашло повода излишне свирепствовать — 2-е место. На 1-е вышли американцы Дженни Мено и Тодд Санд, но было очевидно, что если наши не начнут в произвольной валиться на лед совсем уж плашмя, то выиграют за явным преимуществом.
Судьям подобные чувства, как выяснилось, тоже не чужды. Тем более что они хорошо знали героическую историю Елены, которая начинала с другим партнером, и на одной из тренировок тот во время вращения расколотил ей коньком голову. Бережная заново училась ходить и говорить, а уже через несколько месяцев вышла на лед и встала в пару с Антоном. В том же сезоне они заняли 3-е место на чемпионате Европы, а следующим сезоном был как раз 1998-й — с серебром на Олимпиаде и золотом чемпионата мира!
Статус сильнейшей российской пары Бережная и Сихарулидзе сохраняли до Игр-2002 в
СОРЕВНОВАНИЯ МУЖЧИН начались с квалификации, по итогам которой пресса начала строчить одинаковые прогнозы медальной тройки: Плющенко, американец Тодд Элдридж, Ягудин — именно в таком порядке. 15-летний Плющенко, не отобравшись на Олимпиаду, не скрывал желания отыграться за второе место на чемпионате Европы и подтвердил свои намерения в короткой лихими каскадами из тройных (в квалификации был даже четверной, а набор прыжков —
Элдридж, который мог прыгнуть четверной только под дулом пистолета на краю обрыва, ошибся и на тройном, и в дорожке шагов, и пропустил на третье место крепкого, старательного соотечественника Майкла Вайса. А вот выступавшим в хвосте короткой украинцу Евгению Плюте и канадцу Джефри Лэнгдону жюри, как показалось, зажмотило высокие оценки, отсекая конкуренцию американцам.
ОТРАВЛЕНИЕМ ДМИТРИЕВА, надо сказать, дело могло и не ограничиться, ведь в компании с ним обедали Ягудин и Плющенко. В
Я поинтересовался у Алексея, действительно ли тогда был риск сняться с соревнований?
— Я мог отказаться выступать только в одном случае — если совсем при смерти, — ответил Ягудин. — В Нагано выступал с воспалением легких, температура 39. За всю жизнь пропустил только один турнир — «Скейт Америка», но тогда в самом деле не мог выйти на лед, была жуткая боль. Артур там в самом деле отравился, но со мной все было нормально.
Казалось, что в произвольной россияне будут сражаться за золото один на один и никого к этой битве не допустят. Но лед не настолько гладкий, как бумага, и коньки не всегда пишут складные строки. У Ягудина
— Я потом много размышлял и пришел к выводу, — говорит Алексей, — что причиной чистых прокатов в то время была, скажем так, русская закалка. Внутренний стержень, который позволяет «выезжать», даже если не особо готов. А впоследствии, работая с Татьяной Анатольевной Тарасовой, понял, чего мне не хватало больше всего — цельных прокатов на тренировках. Того, что делают американцы. Они хоть утром, хоть вечером катают программу полностью, чтобы понимать, над чем надо работать, что не получается. А у нас была, скажем так, русская система — расчет на «авось» и на
В СЕЗОНЕ-1998 Ягудин, пора напомнить, работал в одной группе с Плющенко у Алексея Мишина. Ту ситуацию в последнее время часто теребят в связи с аналогичной, словно срисованной под копирку, в «золотой команде» Этери Тутберидзе. Но в отличие от Евгении Медведевой, которая по крайней мере внешне во всем поддерживает Алину Загитову, Алексей и Евгений, по словам самого Ягудина, не общались совсем — ни до того сезона, ни после.
— Означает ли это, что девочки могут вместе работать и конкурировать и дальше?
— На мой взгляд, это патовая ситуация, — считает Алексей. — В профессиональном плане, конечно, есть плюсы: рядом с сильным соперником можно развиваться, следить за ним и делать больше, лучше — а он, в свою очередь, будет стараться тебя превзойти, и это мотивирует вас обоих. Но психологическое состояние рано или поздно будет расшатано. Я не верю, что с этим можно
ЯГУДИН РАССУЖДАЕТ НЕ АБСТРАКТНО. Находясь в схожей ситуации, сам он тогда решился разорвать замкнутую цепь. Чувствуя, что тренер отдает предпочтение его более молодому сопернику, по окончании чемпионского сезона Алексей покинул группу.
— Я видел, как все складывается у нас, к чему идет, и не сомневался, что надо уходить. Сомнения были по другому поводу: к кому. Я шел в никуда, понимая, что сейчас меня везде «сольют».
И только через три недели сделал первый звонок — Татьяне Анатольевне. Важнее всего для меня была возможность развиваться и продолжать выигрывать. Думаю, если бы я остался, ничего этого не было бы.
Ягудин не прогадал. С Тарасовой он выиграет еще три чемпионата мира и Олимпиаду в
В ТАНЦАХ И У ЖЕНЩИН интрига формулировалась проще: кто займет второе место. После ухода бессменных чемпионов уходящего четырехлетия Грищук и Платова безоговорочными претендентами на вакантный трон стали Анжелика Крылова и Олег Овсянников, много лет безуспешно пытавшиеся выйти из тени главных танцевальных звезд. В Миннеаполисе у них не было реальных соперников. И оригинальный танец — зажигательный, без комплексов, джайв и произвольная «Кармен» с настоящей, не сыгранной, а прожитой на льду историей любви, завораживали каждым движением.
Чудесные танцоры, восхищавшие всех гармоничным сочетанием женской красоты и мужественности, сумели поддержать победные традиции и эталоны стиля, заложенные еще Пахомовой и Горшковым, Бестемьяновой и Букиным, другими великолепными мастерами. Жаль только, что Олимпиады их дуэт не дождался: после победы на следующем чемпионате мира у Анжелики обострилась травма спины, и пара завершила любительскую карьеру. Но уже в 1998-м в полный голос заявили о себе будущие лидеры российских танцев Ирина Лобачева и Илья Авербух, которые в 2002-м выиграют чемпионат мира и будут достойны олимпийского золота — но субъективная система судейства решит иначе.
СПОР ЗА СЕРЕБРО сопровождали отголоски скандала, начавшегося в Нагано. Канадцы
Вскоре она станет знаменитой и в обывательских кругах, далеких от спорта, причем тоже не без некоторых родственных уз. Правда, вряд ли эта слава ей льстит.
О третьем российском дуэте можно было бы и не упоминать особо: 15-е место — слишком скромный результат. Если бы не одно обстоятельство: в паре с Владимиром Федоровым на том чемпионате мира выступала популярная ныне певица и актриса Анна Семенович. Ее спортивную карьеру тремя годами позже оборвет травма мениска.
СЛУЦКАЯ ИЛИ БУТЫРСКАЯ? Еще не так давно неслыханный для нас вопрос. Две равносильные одиночницы мирового класса — бывало ли такое? Разве что в середине 1980-х, когда за опытной Еленой Водорезовой подтянулись Анна Кондрашова и Кира Иванова — но это было так коротко, так зыбко… А Ирина и Мария вот уже третий сезон вели медальный спор на международной арене. У Слуцкой — 2 европейских золота и бронза ЧМ-1996. У Бутырской в 1996-м — третье, а в 1998-м — первое место чемпионата Европы, зато четыре победы подряд в чемпионатах России. Кто сильнее?
В короткой программе они были достойны друг друга даже в ошибках — обе уронили тройной лутц. Это отбросило их за пределы призовой тройки. Но в произвольной россиянки исправились, насколько возможно, хотя объятий со льдом не избежали и теперь. Бутырская, четко исполнив шесть прыжков, споткнулась просто так, без видимых причин, крепко ударившись спиной. Слуцкую подвел тройной флип. Но конкуренток коварный лед Миннеаполиса ронял гораздо чаще. И когда подвели итоги, Ире досталось серебро, Маше — бронза. А чемпионка здесь была известна заранее — Мишель Кван. На тот момент она была на голову сильнее.
Однако уже в 1999-м Бутырская на год сместит Кван с мирового пьедестала, а в 2002-м то же проделает и Слуцкая. Которая, как и Лобачева с Авербухом, по справедливости должна была стать чемпионкой и в