Загитова: Я реву навзрыд, болит башка, а мне еще надо допинг сдавать
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своем неудачном выступлении на чемпионате мира.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своем неудачном выступлении на чемпионате мира.
15-летняя россиянка трижды упала во время произвольной программы и заняла пятое место.
— Алина, мы немного поговорим
— Да. Не ожидала. На Олимпийских играх у меня тоже не получился первый каскад, но я смогла собраться на второй прыжок и сделала каскад в конце. Но тут
— Пустота внутри.
— Да. Физически я была готова. Мы откатывали с тренерами программы полностью, все чисто делала на тренировках здесь. Но такое бывает.
— После проката произвольной программы у тебя был день до показательных, и ты, наверняка, многое обдумала?
— Это да. Я не могу описать, что у меня творилось в голове. Серьезно, как сон. Я не понимала, что происходит. Еще после выступления мне надо было сдать допинг. Я реву навзрыд, болит башка, а мне еще надо допинг сдавать…
— Долго сидела?
— Вы же меня знаете. Если за час уложусь, то это просто спасибо. Я просидела до трех ночи. Под конец успокоилась. Смирилась. Потом утром встала, снова поплакала. Потом, слава Богу, стала анализировать. Слезами тут не поможешь. Стала думать, что не получилось, почему? Потом пошли с тренерами, с нашей дирекцией школы погулять. Они меня развеяли. Они знают, как это сделать. Могут