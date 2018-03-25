Евгений Плющенко: Загитова — не робот, она — человек

«Алина, ты прошла фантастически победный сезон и выиграла Олимпийские игры. Обычно, выигрывая самый главный старт за четыре года, спортсмены не едут на чемпионат мира, но ты решила поехать! Это был самый драматичный финал, потому что ты была готова на все сто. Но ты — не робот, ты — человек, хрупкая 15-летняя девочка, которая доказала всем, что невозможное возможно. И ещё не раз докажешь, так как падения делают нас сильнее, и мы идём на новые достижения, новые победы и новые мировые рекорды», — написал Плющенко в своём Instagram.