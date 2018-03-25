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13:38 (мск), источник: ТАСС

Сироткин сошел с гонки на Гран-при Австралии из-за пакета, попавшего в тормозную систему

ТАСС, 25 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Уильямс» Сергей Сироткин сошел с трассы этапа Гран-при Австралии из-за пакета, попавшего в тормозную систему автомобиля. Об этом сообщил технический директор «Уильямса» Падди Лоу, чьи слова приводит пресс-служба команды.

Источник: РИА "Новости"

Дебютировавший в «Формуле-1» Сироткин сошел с дистанции на шестом круге гонки. 22-летний россиянин стартовал с 19-й позиции.

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«У Сергея произошел отказ задних тормозов, — сообщил Лоу. — Согласно предварительному анализу, в машину попал находившийся на трассе полиэтиленовый пакет, который полностью заблокировал воздуховод правого заднего тормоза. Это в итоге привело к поломке всего гидравлического контура. Педаль тормоза в машине провалилась в пол, пилоту пришлось остановиться за пределами трассы».

Партнер россиянина по команде канадец Лэнс Стролл финишировал 14-м.

В январе 2018 года Сироткин заключил однолетний контракт с командой «Уильямс». Он стал третьим российским гонщиком в истории «Формулы-1» после Виталия Петрова и Даниила Квята.

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