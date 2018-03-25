Фигурист Коляда возобновит тренировки в конце апреля

В субботу Коляда завоевал бронзовую медаль на мировом первенстве в Милане, впервые в карьере став призером чемпионата мира. Также он стал первым российским фигуристом с 2011 года, который попал на пьедестал почета мирового первенства в мужском одиночном катании.

«Думаю, что с конца апреля уже возобновлю работу. Мыслей о новых образах пока нет», — сказал Коляда.

«Нас ждут изменения в правилах, и от этого будут зависеть наши будущие программы. Как начальство скажет, так и будем катать. Я даже не знаю, какие нововведения нас ждут. Тайна, покрытая мраком, — никто ничего не знает», — добавил фигурист.