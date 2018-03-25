Плющенко: Загитова — не робот, а человек, хрупкая 15-летняя девочка

«Девочка, которая прыгает такой каскад 3Lz+3T+3Lo+3lo, не может быть в плохой форме! Алина Загитова, ты прошла фантастически победный сезон и выиграла Олимпийские игры. Обычно, выигрывая самый главный старт за 4 года, спортсмены не едут на чемпионат мира, но ты решила поехать! Это был самый драматический финал, потому что ты была готова на все 100, но ты — не робот, ты — человек, хрупкая 15-летняя девочка, которая доказала всем, что невозможное — возможно, и ещё не раз докажешь, так как падения делают нас сильнее, и мы идем на новые достижения, новые победы и новые мировые рекорды!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграм».