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00:51 (мск), источник: ТАСС

Авербух: Судьи боятся пускать танцевальные пары из РФ в призеры ЧМ по фигурному катанию

МИЛАН /Италия/, 24 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Судьи побаиваются подпускать российские танцевальные пары к призовой тройке на чемпионате мира. Итоги выступления отечественных спортсменов на мировом первенстве в Милане для ТАСС подвел хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.

На соревнованиях танцевальных пар в Милане российский дуэт Александры Степановой и Ивана Букина стал седьмым, а пара в составе Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро показала восьмой результат. Сборная России не смогла завоевать максимальную квоту на следующий чемпионат мира в танцах на льду (для обеспечения максимальной квоты сумма мест двух лучших дуэтов на текущем турнире не должна превышать 13).

По мнению Авербуха, российским танцевальным парам было сложно на что-то рассчитывать на соревнованиях в Милане. «Все ребята большие молодцы, они пережили сильный стресс из-за недопуска на Олимпиаду. Конечно, их побаиваются и стараются не пускать к тройке, они были вычеркнуты из топов», — пояснил он.

«Это большой результат для Загорски и Гурейро, они впервые попали в десятку, — отметил собеседник ТАСС. — Эта пара всерьез и надолго, они мне очень нравятся, но сейчас делать прогнозы не стоит. Важно, как пойдет следующий сезон, надо старт за стартом отвоевывать свои места. Потенциал у них большой, хочется чтобы наши в танцах возвращались на пьедестал».

Холодный душ для Загитовой

В женском одиночном катании российские спортсменки остались без медалей впервые с 2013 года. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова стала пятой, Мария Сотскова — восьмой, Станислава Константинова — 19-й. Тем не менее, россиянки смогли обеспечить максимальную квоту (три человека) национальной сборной на следующее мировое первенство.

Авербух считает, что и сама Загитова не сможет объяснить, почему ей не удалось повторить успех Пхёнчхана в Милане. «По словам Татьяны Тарасовой, она не сорвала на разминке ни единого прыжка. Да, она выросла на три сантиметра, но не с разминки ведь до старта. Скорее, это вопрос психологии — огромное давление и отсутствие опыта, тем более после победы на Олимпиаде ей хочется доказывать, она оказалась под прессом, первая ошибка в силу отсутствия опыта ее выбила, все началось крутиться в голове, она была растеряна», — пояснил он.

«Она не заводная кукла, это талантливый ребенок. Ей придется пройти сложную дорогу в силу взросления. Может, это станет хорошим мотивационным и холодным душем, но катастрофы никакой нет. И не стал бы говорить, что Алина приучила нас к победам», — добавил собеседник ТАСС.

Коляде подвластны любые результаты

В мужском одиночном катании россияне Михаил Коляда и Дмитрий Алиев заняли третье и седьмое место соответственно, что позволило обеспечить сборной максимальную квоту на следующий чемпионат мира.

Авербух назвал хорошим результат, показанный мужчинами в Милане. «Михаил [Коляда] всегда показывал хорошие результаты в этом сезоне — в финале Гран-при был в призах, так же и на чемпионате Европы. Ему подвластны любые результаты, у него сильная техническая база, главное — добавить в художественности», — сказал Авербух.

Как признался собеседник ТАСС, Алиев стал для него открытием нынешнего сезона. «Думаю, его незаслуженно сильно наказали в короткой программе, но он является дебютантом, впервые выступал на чемпионате мира», — добавил эксперт.

«Квоты — это очень важно, мальчикам надо поставить большой плюс, — отметил эксперт. — Надо идти своей дорогой, сейчас наше российское фигурное мужское катание очень важно».

Тарасова и Морозов заматерели

В соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, Наталья Забияко и Александр Энберт — четвертыми, Кристина Астахова и Алексей Рогонов — восьмыми. Россияне сохранили максимальную квоту на следующие соревнования.

«У ребят сложный сезон, думаю, они себе поставят четверку за него, выступили не безошибочно, но достойно, — прокомментировал выступление Тарасовой и Морозова Авербух. — Думаю, уже сейчас было видно, что Игры в Пхёнчхане сделали их более весомыми, они заматерели, появилось внутреннее спокойствие».

«У этой пары хороший большой потенциал. Желаем скорейшего выздоровления Нине Мозер (тренер спортсменов — прим. ТАСС). Все очень неплохо, но конкуренты очень приличные — французы, итальянцы. Ребятам, как и Михаилу Коляде, нужно прибавлять с точки зрения художественной части программы, они могут кататься еще проникновеннее», — заключил собеседник ТАСС.

Следующий чемпионат мира пройдет с 18 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме.

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