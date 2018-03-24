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22:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты

Итоги соревнований танцевальных дуэтов на чемпионате мире в Милане.

Источник: Спорт-Экспресс

Милан (Италия). Чемпионат мира. Танцы. Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 123,47
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 116,22
3. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 114,62
4. Кейтлин Уивер/Эгдрю Поже (Канада) — 114,04
5. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 111,62
6. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 111,59
7. Александра СТЕПАНОВА/Иван БУКИН (Россия) — 109,51
8. Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРЕЙРО (Россия) — 107,97.

Итог
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 207,20
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 196,64
3. Кейтлин Уивер/Эгдрю Поже (Канада) — 192,35
4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 192,08
5. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 187,28
6. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 186,10
7. Александра СТЕПАНОВА/Иван БУКИН (Россия) — 184,01
8. Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРЕЙРО (Россия) — 180,42​.

Французские танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизеров стали трехкратными чемпионами мира, российский дуэт Александра Степанова/Иван Букин занял итоговое седьмое место, а Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро расположились на восьмой позиции. Таким образом, в следующем сезоне на чемпионате мира мы снова сможем заявить только две пары.

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ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ БОБРОВОЙ И СОЛОВЬЕВА

Когда вслед за олимпийскими чемпионами Пхенчхана канадцами Тессой Вирту и Скоттом Моиром также отказались от поездки в Милан ставшие на Играх третьими амерканцы Майя и Алекс Шибутани, могло сложиться мнение, что Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву непременно нужно было выступать на чемпионате мира. И три квоты бы на следующий сезон вырвали, да и места на пьедестале освободились. Однако перед произвольной программой танцоров, закрывавшей турнир, было ясно, что-то решение было абсолютно взвешенным. Уж очень непросто давались прокаты почти всем недавним участникам Игр в Пхенчхане — один грустный пример Алины Загитовой чего стоит.

Боброва и Соловьев были из числа тех, кто в произвольном танце в Корее выплеснули все свои эмоции и… так и не достигли желаемой бронзовой медали. Едва ли они могли найти в себе моральные и физические силы, чтобы пройти еще одну гонку. Тем более что успешно стартовал в Милане другой набирающий силу американский дуэт — Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, обошедший россиян на Олимпийских Играх. Плюс хозяева соревнований итальянцы Анна Капеллини и Лука Ланотте, которые в ходе чемпионата Европы говорили о своем голоде до побед, но в Москве и Пхенчхане остались вне пьедестала. Где же утолить голод, как не дома?

УДАЧА ЗАГОРСКИ И ГУРРЕЙРО

А что же два наших дуэта — Александра Степанова/Иван Букин и Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро? После короткого танца они расположились на седьмой и восьмой позиции соответственно, причем если Тиффани с Джоном выдали технически прекрасный прокат и могли быть довольны собой, то Саше и Ване впору было огорчиться — балл штрафа был совсем лишним. В какой-то момент Букин оторвал Степанову ото льда, что было истолковано арбитрами как лишняя поддержка.

К этой паре вообще особенное отношение, в первую очередь потому, что именно с ними в большой степени связана наша надежда на возвращение в элиту. Ведь именно Степанова и Букин на юниорском чемпионате 2013 года обыгрывали французов Пападакис/Сизерон. Другое дело, что дальше пары пошли разными дорогами.

«Все пары по-разному взрослеют, нет какой-то единой шкалы. Особенно болезненным было непопадание в Пхенчхан — ведь после блестяще исполненной на чемпионате Европы в Москве короткой программы не было фигуристов с тренерами счастливее их. Но тот успех Александре и Ивану превзойти не удалось: до результата чемпионата Европы они не дотянули 0,86 балла и в сумме стали седьмыми. Впору было посетовать на слетевшие уровни дорожек шагов в произвольном танце, хотя поддержки и твиззлы были исполнены на четвертый.

Загорски и Гуррейро многие в шутку называют главными везунчиками. Ведь еще в августе, когда они только перешли от Александра Жулиной к Светлане Алексеевой и Елене Кустаровой, дела были совсем плохи и в лучшем случае им светило привычное пятое место на чемпионате страны. «Это были такие дрова», — делилась впечатлениями от похода к ним на тренировку в конце лета Татьяна Тарасова.

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Но дальше их дела пошли в гору. В произвольном танце на чемпионате России из-за травмы снялся Никита Кацалапов, пара воспользовалась шансом и отобралась на чемпионат Европы, где стала шестой. Дальше грустный факт недопуска Степановой/Букина на Игры-2018 также сыграл в их пользу и на Олимпиаде Загорски и Гуррейро стали 13, также достойно для себя откатавшись в обеих программа. Отказ Бобровой и Соловьева от поездки в Милан открыл паре дорогу и на их первый в карьере чемпионат мира. И здесь они также не стали тушеваться, выдав два прекрасных проката. Разве что в произвольном танце дорожки шагов вместо высшего четвертого были исполнены на третий уровень. Итоговое 8-е место — не самый плохой результат для тех, кому многие говорили: «Надо было кататься за другую страну, были бы в вашей карьере и чемпионаты мира и Олимпиады…».

ФРАНЦУЗЫ ВЗЯЛИ СВОЕ, ИТАЛЬЯНЦЫ — БЕЗ НАГРАД

Пока российские танцоры решали свои локальные задачи в виде завоевания квот и улучшения лучших результатов сезона, в последней разминке пылал огонь жаркой битвы. Нет, не золотой, здесь ожидаемо взяли свое французы Пападакис/Сизерон, став трехкратными чемпионами и подняв мировой рекорд в произвольном танце до 123,47 балла. Действующие чемпионы США Хаббелл/Донохью великолепно исполнили и произвольной танец, сохранив за собой итоговое второе место. Сохранили за собой третью строчку после короткой программы и канадцы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже. «Катюша и Андрюша» — так их ласково называют российские болельщики. Итальянцы Капеллини/Ланотте, занимавшие четвертое место после короткого танца, были чуть сильнее в произвольной программе, но для итоговой бронзы этого не хватило. Отстав на 0,27 балла от канадцев, Анна и Лука стали четвертыми, как и накануне их соотечественница Каролина Костнер. Итальянские фигуристы не смогли завоевать ни одной медали на домашнем чемпионате мира, а Россия не смогла завоевать три танцевальных квоты на следующий сезон.

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