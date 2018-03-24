Коляда: Если думать о местах и медалях, то можно с ума сойти
Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию в Милане россиянин Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в сезоне-2017/18.
Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию в Милане россиянин Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в сезоне-2017/18.
«Прокатом недоволен, были допущены ошибки. Но по второй оценке, по представлению, мне всё понравилось. Есть, конечно, вопросы к технической части. Но сезон закончен. Считаю, что достаточно неплохо выступил здесь, на чемпионате мира. Мы с моим тренером ещё до чемпионата мира решили, что будем катать такие программы, облегчённый вариант короткой. И не прогадали.
Я не видел, как выступали ребята. Все нервничают. Все ошибаются. Бывает, что нервы подводят в самый неподходящий момент. Думаю, что сказалась общая усталость после Олимпиады. После Игр прошло всего три недели, и не все успевают восстанавливаться за такой маленький промежуток времени. Да и только сейчас приходит осознание того, что было на Олимпиаде. Сезон был достаточно длинный, напряжённый, но, по ощущениям, сегодня мне ехалось довольно легко. После короткой программы я старался не думать о местах и медалях. Если думать об этом, то можно с ума сойти.
Всё это время я не заходил в соцсети, ничего не читал. Я прекрасно понимал, что, скорее всего, меня будут критиковать. Выступление на Играх было, прямо сказать, не очень удачным. Но я всё равно продолжал работать, делал выводы. Сезон получился поучительным, — приводит слова Коляды