Турсынбаева заняла 11-е место на чемпионате мира

На счету Турсынбаевой — 186,85 баллов. «Золото» завоевала канадка Кейтлин Осмонд — 223,23 балла, «серебро» выиграла японка Вакаба Хигучи, а «бронзовой» призеркой стала ее соотечественница Сатоко Мияхара — 210,08. Олимпийская чемпионка 15-летняя Алина Загитова из России с 207,72 баллами стала только пятой, так как трижды упала в произвольной программе.

Для 18-летней Турсынбаевой этот ЧМ стал третьим в карьере. В 2016 году она стала 12-й, а через год стала девятой.