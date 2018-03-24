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18:03 (мск), источник: Vesti.kz

Турсынбаева заняла 11-е место на чемпионате мира

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла 11-е место на чемпионате мира в итальянском Милане, передает корреспондент Vesti.kz.

На счету Турсынбаевой — 186,85 баллов. «Золото» завоевала канадка Кейтлин Осмонд — 223,23 балла, «серебро» выиграла японка Вакаба Хигучи, а «бронзовой» призеркой стала ее соотечественница Сатоко Мияхара — 210,08. Олимпийская чемпионка 15-летняя Алина Загитова из России с 207,72 баллами стала только пятой, так как трижды упала в произвольной программе.

Для 18-летней Турсынбаевой этот ЧМ стал третьим в карьере. В 2016 году она стала 12-й, а через год стала девятой.

Отметим, что Казахстан на ЧМ-2018 представляют два спортсмена. Помимо Турсынбаевой, в Милане выступает 25-летний Абзал Ракимгалиев, для которого это четвертый ЧМ в карьере, но первый с 2013 года — ранее он занимал 24-е, 21-е, 28-е и 20-е места.

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