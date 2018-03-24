Кошмар Загитовой: как проиграть самой себе

Источник: Спорт-Экспресс

Милан (Италия). Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа

1. Кэтлин Осмонд (Канада) — 150,50

2. Вакаба Хигути (Япония) — 145,01

3. Сатоко Мияхара (Япония) — 135,72

4. Брейди Теннел (США) — 131,13

5. Каролина Костнер (Италия) — 128,61

6. Луна Хендрикс (Бельгия) — 128,24

7. Алина ЗАГИТОВА (Россия) — 128,21…

9. Мария СОТСКОВА (Россия) — 124,81…

20. Станислава КОНСТАНТИНОВА (Россия) — 93,84.

Итог

1. Кэтлин Осмонд (Канада) — 223,23

2. Вакаба Хигути (Япония) — 210,90

3. Сатоко Мияхара (Япония) — 210,08

4. Каролина Костнер (Италия) — 208,88

5. Алина ЗАГИТОВА (Россия) — 207,72

6. Брейди Теннел (США) — 199,89…

8. Мария СОТСКОВА (Россия) — 196,61…

19. Станислава КОНСТАНТИНОВА (Россия) — 153,03.

Олег ШАМОНАЕВ

Первый тревожный звонок прозвучал в среду в короткой программе, когда Алина Загитова в плотной борьбе уступила Костнер, которая в два раз старше нашей юной звезды. Когда Каролина дебютировала на международном уровне, Загитовой не было еще и года. Именно тогда закрались в голову черные мысли о том, что итальянцы неспроста взялись за проведение нынешнего чемпионата мира, и что желание «достойно проводить заслуженную соотечественницу» — это нечто больше, чем просто слова.

Все понимали, что в произвольной программе у Каролины, как бы блистательно она не каталась перед родной публикой, нет шансов против супертехничной россиянки. Но Алина не железная, позади тяжелейший сезон, и падения в ее программах, как выяснилось, тоже бывают.

Увы, худшие опасения подтвердились — Загитова могла проиграть только самой себе, и она это сделала. Алина впервые за восемь стартов этого сезона провалила произвольную программу, самую сложную в мире и ту самую, которую считали ее главным оружием. После трех падений Загитова со слезами на глазах покинула площадку. Костнер тоже не хватило сил, и чемпионкой в итоге стала канадка Кэтлин Осмонд, которая после короткой программы была лишь четвертой. Загитовой не удалось поставить триумфальную точку в красивом сезоне, в ходе которого ей покорились четыре взрослых титула — олимпийской чемпионки, чемпионки Европы и России, а также победительницы финала «Гран-при». Алине не удалось подтвердить свое лидерство через месяц после Игр на чемпионате мира. Впрочем, в женском одиночном катании так происходит уже 16 лет.

Впереди у Загитовой — самое сложное. После того, как она придет в себя после поражения, ей нужно будет серьезно корректировать технику из-за физических изменений в организме, а в перспективе — соперничать с более юными и более техничными воспитанницами Этери Тутберидзе, которые придут во взрослое катание через два года. В Пхенчхане Алина высоко взлетела, и падать будет очень больно — мы видели подобное не раз.

Загитова и сама это отлично понимает, и наверняка хочет утереть нос многоопытным занудам. И у нее для этого есть все возможности — стальные нервы, природные данные и главное — стимул. Титул чемпионки мира для нее так и остался непокоренным.