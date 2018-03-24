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01:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кошмар Загитовой: как проиграть самой себе

Вчера в Милане олимпийская чемпионка из России Алина Загитова трижды упала в произвольной программе и сенсационно заняла только пятое место на чемпионате мира.

Источник: Спорт-Экспресс

Милан (Италия). Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
1. Кэтлин Осмонд (Канада) — 150,50
2. Вакаба Хигути (Япония) — 145,01
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 135,72
4. Брейди Теннел (США) — 131,13
5. Каролина Костнер (Италия) — 128,61
6. Луна Хендрикс (Бельгия) — 128,24
7. Алина ЗАГИТОВА (Россия) — 128,21…
9. Мария СОТСКОВА (Россия) — 124,81…
20. Станислава КОНСТАНТИНОВА (Россия) — 93,84.

Итог
1. Кэтлин Осмонд (Канада) — 223,23
2. Вакаба Хигути (Япония) — 210,90
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 210,08
4. Каролина Костнер (Италия) — 208,88
5. Алина ЗАГИТОВА (Россия) — 207,72
6. Брейди Теннел (США) — 199,89…
8. Мария СОТСКОВА (Россия) — 196,61…
19. Станислава КОНСТАНТИНОВА (Россия) — 153,03.

Олег ШАМОНАЕВ

Первый тревожный звонок прозвучал в среду в короткой программе, когда Алина Загитова в плотной борьбе уступила Костнер, которая в два раз старше нашей юной звезды. Когда Каролина дебютировала на международном уровне, Загитовой не было еще и года. Именно тогда закрались в голову черные мысли о том, что итальянцы неспроста взялись за проведение нынешнего чемпионата мира, и что желание «достойно проводить заслуженную соотечественницу» — это нечто больше, чем просто слова.

Все понимали, что в произвольной программе у Каролины, как бы блистательно она не каталась перед родной публикой, нет шансов против супертехничной россиянки. Но Алина не железная, позади тяжелейший сезон, и падения в ее программах, как выяснилось, тоже бывают.

Увы, худшие опасения подтвердились — Загитова могла проиграть только самой себе, и она это сделала. Алина впервые за восемь стартов этого сезона провалила произвольную программу, самую сложную в мире и ту самую, которую считали ее главным оружием. После трех падений Загитова со слезами на глазах покинула площадку. Костнер тоже не хватило сил, и чемпионкой в итоге стала канадка Кэтлин Осмонд, которая после короткой программы была лишь четвертой. Загитовой не удалось поставить триумфальную точку в красивом сезоне, в ходе которого ей покорились четыре взрослых титула — олимпийской чемпионки, чемпионки Европы и России, а также победительницы финала «Гран-при». Алине не удалось подтвердить свое лидерство через месяц после Игр на чемпионате мира. Впрочем, в женском одиночном катании так происходит уже 16 лет.

Впереди у Загитовой — самое сложное. После того, как она придет в себя после поражения, ей нужно будет серьезно корректировать технику из-за физических изменений в организме, а в перспективе — соперничать с более юными и более техничными воспитанницами Этери Тутберидзе, которые придут во взрослое катание через два года. В Пхенчхане Алина высоко взлетела, и падать будет очень больно — мы видели подобное не раз.

Загитова и сама это отлично понимает, и наверняка хочет утереть нос многоопытным занудам. И у нее для этого есть все возможности — стальные нервы, природные данные и главное — стимул. Титул чемпионки мира для нее так и остался непокоренным.

Конечно, это только грезы, но почему бы Алине, как Костнер, не претендовать на самые высокие места до 30 лет. И тогда в 2033 году мы с удовольствием проведем чемпионата мира в Москве, и устроим ей грандиозные проводы.

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