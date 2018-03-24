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01:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова падает трижды. Хорошо, что не в Пхенчхане

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала пятой на чемпионате мира в Милане, а наша страна осталась без медалей в женском одиночном катании впервые за четыре года.

Источник: Спорт-Экспресс

Милан (Италия). Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа
1. Кэтлин Осмонд (Канада) — 150,50
2. Вакаба Хигути (Япония) — 145,01
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 135,72
4. Брейди Теннел (США) — 131,13
5. Каролина Костнер (Италия) — 128,61
6. Луна Хендрикс (Бельгия) — 128,24
7. Алина ЗАГИТОВА (Россия) — 128,21…
9. Мария СОТСКОВА (Россия) — 124,81…
20. Станислава КОНСТАНТИНОВА (Россия) — 93,84.

Итог
1. Кэтлин Осмонд (Канада) — 223,23
2. Вакаба Хигути (Япония) — 210,90
3. Сатоко Мияхара (Япония) — 210,08
4. Каролина Костнер (Италия) — 208,88
5. Алина ЗАГИТОВА (Россия) — 207,72
6. Брейди Теннел (США) — 199,89…
8. Мария СОТСКОВА (Россия) — 196,61…
19. Станислава КОНСТАНТИНОВА (Россия) — 153,03.

Когда стало известно, что Евгения Медведева не поедет в Милан, могло показаться, что раз ее суперпротивостояния с Алиной Загитовой не будет, то турнир исключает интригу в борьбе за золото. Но в среду все сложилось иначе: Каролина Костнер выдала в короткой программе выдающий прокат и сенсационно обошла Загитову на 0,76 балла. Одновременно совпало два момента: Алина позволила себе помарку фирменном каскаде, а ее соперница выступала в родных стенах и делала это блестяще. Более того в пользу итальянки сыграл и порядок их выступлений: за счет того, что Алина выходила на лед после Каролины, было видно, что это совершенно разное катание. Нет, сложнейший черно-белый лебедь смотрелся не хуже, но было видно, что Костнер — это уже целая сложившаяся история на льду, а Загитова — ярчайшая, но пока еще его страничка. Разница в 16 лет между фигуристками приобретала особое значение в контексте дискуссий о повышении возрастного ценза. Значит не все предрешено, значит взрослые фигуристки могут бороться с юниорками?

ПО ПУТИ МЕДВЕДЕВОЙ

Сама Алина и тренеры были раздосадованы итогами короткой программы. Фигуристка даже отметила, что вспоминала Медведеву и поняла для себя: удерживать завоеванный статус гораздо сложнее, чем завоевывать с нуля.

В каком-то роде Загитовой в произвольной программе предстояло такое же преодоление, как и Медведевой на своем дебютном чемпионате мира 2016 года.

Тогда из-за помарки Женя после короткой программы занимала только третье место, а лидировала Грейси Голд, для которой тот чемпионат был домашним.

Но в произвольной программе Медведева не оставила своим мировым рекордом американке никакого шанса, более того, еще и деморализовала соперницу: выйдя на лед после Жени, Грейси буквально развалилась. В произвольной программе козыри также были в руках Алины: выдать искрящийся прокат победной сложнейшей программы, чтобы на ее фоне поблек «Послеполуденный отдых фавна» Каролины, закрывавшей соревнования.

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БРОНЗОВЫЙ ПОЛЮС

На другом условном полюсе — борьбы за бронзу было даже жарче: в досягаемых друг от друга баллах после короткой программы расположились Сатоко Мияхара, Кейтлин Осмонд, Мария Сотскова, Габриэль Дейлман. Первой из этой компании на лед вышла Осмонд, приручившая к концу сезона свою произвольную программу. Никаких подарков соперницам Кейтлин делать не стала: все прыжки были уверенными и высокими, плюс четвертые уровни остальных элементов, разве что случилась помарка на каскаде из двойного акселя и тройного тулупа, который был в итоге отминусован. Но это не помешало канадке стать лучшей фигуристкой мира.

А вот Мария Сотскова такой «подарок» сделала, мерцая в «Лунном свете» Де Бюсси и чисто исполняя все элементы, во второй половине программы, она упала с тройного лутца. К сожалению, повторилась история прошлого сезона, когда все лучшие выступления Маши закончились чемпионатом страны, а потом последовал спад. В этом году после чемпионата России фигуристка честно призналась, что оставила на питерском льду все свои эмоции. В сборную и Пхенчхан она попала, а вот восстановить внутренние ресурсы не смогла. После чемпионата Европы тренер Сотсковой Елена Буянова сказала, что ей еще предстоит научить свою подопечную правильно распределять силы между турнирами. Это и вправду необходимо: в сборную у высокой и заточенной на борьбу фигуристки попасть получается, а вот заблистать по-настоящему — нет. Однако тот факт, что Дейлман обошла Марию по сумме баллов на 0,11 балла оставил неприятный осадок в отношении судейства: ведь у канадки было предостаточно элементов с ошибками, в то время как у Маши — лишь падение.

Не получилось чистого проката и у Сатоко Миахары: впечатляющее начало было смазано помаркой на каскаде из тройного лутца и двойных тулупа и риттбергера. А потом вместо тройного сальхова вышел только двойной, да и тот завершившийся падением. Кто же мог подумать, что набранных 210,08 балла хватит для бронзы? А 210,90 баллов великолепно откатавшейся Вакабы Хигути в предпоследней разминке, — для серебра?

ТРАГЕДИЯ ЗАГИТОВОЙ И КОСТНЕР

Но главная драма был впереди. И первый ее акт, к несчастью, был исполнен Алиной Загитовой. Когда фигуристка упала с тройного лутца вместо исполнения на этом месте каскада, стало откровенно страшно. Потому что эта программа исключает падения, к концу она только сильней и сильней набирает темп и обороты, не отдышаться, не успеть забыть о неудаче, как уже нужно в сумасшедшем ритме заходить на новый прыжок. Дальше падения с каскада двойной аксель-тройной тулуп, наконец получившийся каскад из тройного лутца и риттбергера, но тоже завершившийся падением…

Стало ясно, что Алина полностью потеряла контроль над происходящим, и вместо привычной очаровательной улыбки все закончилось слезами на льду. Все-таки наша чудо-Алина не железная, и есть аспект, в которому ей еще предстоит учиться у Медведевой. Жени, которая хоть с больной ногой, хоть с ураганом внутри, выходит на лед как спецназовец.

Провал Алины давал Костнер сумасшедший шанс выиграть домашний чемпионат мира. Но на нее словно подействовало страшное волнение, подкосившее Загитову, и прокат начинается с ошибки: только двойной лутц вместо тройного. Дальше одинарный аксель вместо двойного, падение с тройного сальхова. При ее не самом сильном прыжковом наборе это был приговор. Каролина становится только четвертой. А Осмонд празднует заслуженный триумф — так уж вышло, что сегодня она и вправду оказалась лучше всех.

Что касается третьей представительницы нашей страны Станиславы Константиновой, которая тренируется вместе с Михаилом Колядой у Валентины Чеботаревой, то нервы привели ее к падениям и не позволили во всей красе показать отличную от Медведевой версию «Анны Карениной». Словно чисто откатавшийся накануне Коляда отдал всю свою нервозность Станиславе. Итог же получился грустным — только 153,03 балла. Остается надеяться, что Константинову, как и Михаила в Пхенчхане, провал не сломит.

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