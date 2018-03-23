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20:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У французов — рекорд, у россиян — штраф

В танцах на льду на чемпионате мира российские дуэты занимают седьмое и восьмое места после короткой программы.

Источник: Спорт-Экспресс

Милан (Италия). Чемпионат мира. Танцы. Короткий танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 83,73
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 80,42
3. Кейтлин Уивер/Эгдрю Поже (Канада) — 78,31
4. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) — 77,46
5. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 75,66
6. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 74,51
7. Александра СТЕПАНОВА/Иван БУКИН (Россия) — 74,50
8. Тиффани ЗАГОРСКИ/Джонатан ГУРЕЙРО (Россия) — 72,45.

В Милане на чемпионате мира в борьбу вступили танцоры. Российские дуэты после короткого танца уступают лидерам довольно много и за медали бороться не будут.

ЗА ЧТО СНЯЛИ БАЛЛ? ЛУЧШЕ НЕ ГОВОРИТЬ

После выставления оценок Александра Степанова и Иван Букин выглядели растерянными. Они бы установили рекорд сезона, если бы не штраф в один балл, полученный от судей. Только после публикации всех судейских оценок стало понятно, что арбитры рассмотрели у россиян лишнюю поддержку. В какой-то момент Букин, видимо, должен был держать конек на льду, а он держал его на весу.

Когда фигуристов спросили, за что они получили штраф, то Букин замялся, а Степанова сказала, что лучше про это не говорить, так как они не уверены. Российская пара получила третьи уровни за паттерны и дорожку шагов по центральной оси. Судьи, конечно, предельно строго отнеслись к нашим фигуристам.

Возможно, на катании Степановой и Букина сказалось отсутствие практики, ведь в официальных стартах они не выходили на лед с января, когда стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. На Олимпиаду в Пхенчхан их не допустили. После короткого танца они 0,01 балла проигрывают канадскому дуэту Пайпер Жиль и Поль Пуарье и занимают седьмое место.

ЛУЧШИЙ ПРОКАТ В СЕЗОНЕ

А на восьмом месте идет второй российский дуэт — Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро. Для них прокат короткого танца в Милане стал лучшим в сезоне. Третьим уровнем судьи оценили только дорожку шагов, все остальное — четвертым. Да, пока у них не такие большие плюсы за элементы и не такие высокие баллы за компоненты, но они получили рекордные для себя оценки — 72,45.

Показалось, что Загорски и Гуррейро как раз к последнему старту в сезоне только раскатились и почувствовали уверенность, что сразу сказалось на качествевыступления. Восьмое место после короткого танца — отличный результат. Если судить о прокатах наших пар с точки зрения борьбы за три квоты на будущий сезон, то эта задача пока не решается (сумма мест должна быть не более 13). Но ведь не все определяется квотами.

Когда на последнем старте сезона спортсмены показывают свой лучший прокат — это гораздо важнее. А если необходимы были три квоты, то нужно было уговаривать ехать в Милан Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева.

ЛУЧШИЙ ПРОКАТ В ИСТОРИИ

Лидерство после короткого танца ожидаемо захватили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. За свой прокат они получили 83,73 балла и на 0,06 балла превысили мировой рекорд олимпийских чемпионов из Канады Тессы Вирту и Скотта Моира.

Канадский дуэт в Милан не приехал, но конкуренцию французам составили американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донахью. Впервые в карьере они получили более 80 баллов в коротком танце. И получили совершенно заслуженно. Партнер нигде не сбился, а партнерша в этой паре всегда выглядит блистательно. А то, как они своей румбой за три-четыре шага покрывают почти всю площадку, выглядит очень красиво.

Третье место пока занимает пара Николая Морозова — канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже. Они много времени проводят на тренировках в Москве, а в Милане справились со своими демонами — твиззлами. На сей раз они получились параллельными, хоть и несколько медленными по сравнению со многими соперниками. Тем не менее, это четвертый уровень и неплохие плюсы.

Совсем немного уступают им итальянцы Анна Капеллинни и Лука Ланотте. Судьи сделали максимум, чтобы подтянуть их к лидерам. Поначалу поставили румбу вторым уровнем, но после пересмотра подняли до четвертого.

Четверка претендентов на три комплекта наград определена, но в борьбу за третье место могут вмешаться еще два-три дуэта.

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