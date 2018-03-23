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00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасова больше не плачет. У России — серебро в парном катании

Тарасова и Морозов в Милане сделали то, что должны были сделать в Пхёнчхане — взяли серебро. А Савченко и Массо вновь были неподражаемы.

Источник: РИА "Новости"

Во второй соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию в Милане на лёд с короткой программой вышли мужчины, а пары разыграли между собой первый комплект наград. Савченко и Массо сумели удержаться на недосягаемой для всех остальных олимпийской высоте, а Тарасова и Морозов забыли неудачу Пхёнчхана и снова стали призёрами чемпионата мира.

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Секрет — в простоте

Но начать стоит не с первых медалей, а с мужской короткой программы, которую зрители увидели в первой половине соревновательного дня. Лучший результат в ней показал американец Нэйтан Чен — 101,94 балла, однако россиянин Михаил Коляда отстал от него чуть менее чем на два балла и закономерно включился в борьбу за свою первую награду на чемпионатах мира.

В чём же причина столь успешного проката Коляды, который в текущем сезоне не всегда радовал своих поклонников короткой программой, а на Олимпиаде и вовсе понёс чувствительный удар? Дело в том, что Михаил решил пойти в сторону упрощения программы при условии её идеального исполнения. И план сработал. Каскад четверной тулуп — тройной тулуп был исполнен отлично, равно как и тройной лутц, заменивший возможный четверной. Как итог — 100,08 баллов и все шансы остаться на пьедестале — нужно только не ошибаться в произвольной программе.

Дмитрию Алиеву после первого проката на чемпионате мира терять уже нечего. Показалось, что в Милане он волновался едва ли не больше, чем в Пхёнчхане, — отсюда и россыпь ошибок.

Дмитрий в короткой программе явно не показал всё то, на что он способен — 82,15 и лишь 13-е место.

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Катается как девчонка?

Несмотря на достойный результат по итогам короткой программы Михаил Коляда из-за упрощений в своей программе попал под шквальный огонь критики самой Татьяны Тарасовой.

«Миша прекрасно катался, я рада, что он второй. Но он катал ровно такую программу, которую исполняли 20 лет назад Алексей Ягудин и Женя Плющенко. Каскад тулуп — тулуп, тройной лутц, аксель, все три прыжка в первой половине. Это девичья программа, а не программа спортсмена, претендующего на высокий результат. Понимаю, для чего это сделано, но согласиться с этим как тренер, ученики которого побеждали на Олимпийских играх, я не могу. Идёт новое четырёхлетие, нужно ставить перед собой новые цели, показывать, что ты готов быть в элите, а не устраивать себе лёгкую жизнь», — передаёт слова Тарасовой «РИА Новости».

Конечно, не стоит воспринимать слова о девичьей программе буквально.

На данный момент лишь две девушки в мире крутят четверные — Александра Трусова и Мики Андо, но происходит это всё-таки далеко не на чемпионате мира.

Коляда действительно не стал играть ва-банк, решил не рисковать и попробовать закончить сезон на мажорной ноте — без грубых ошибок и, возможно, с наградой, а к новому сезону уже работать над отработкой сложных элементов. Стоит ли его за это винить? Да и в самом деле, что же это тогда за чемпионат мира такой, где с «девичьей» программой можно показать второй результат после первого соревновательного дня?

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Заготовленная тройка

А вечером перед заполненными трибунами арены в Милане начали выступать пары. К сожалению, второй и третий номера сборной России в произвольной программе не смогли обойтись без ошибок. Астахова и Рогонов самую серьёзную помарку допустили на втором выбросе. В этом же элементе ошиблись и Забияко с Энбертом. И после того как все увидели оценки Натальи и Александра, стало понятно, что медальную тройку может изменить лишь форс-мажор.

И он едва не случился: Ванесса Джеймс очень неприятно упала на выбросе с тройным сальховом, но сумела прийти в себя и завершить программу без последующих потерь. 143,04 за произвольную позволили Джеймс и Сипре впервые в карьере войти в тройку призёров чемпионата мира.

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Фантастика с мировым рекордом

Когда французы ушли под трибуны, чтобы отпраздновать своё попадание на пьедестал, на лёд вышли олимпийские чемпионы — Алёна Савченко и Бруно Массо. Их выступление проще один раз посмотреть, чем сто раз описать. Одним словом — фантастика! Алёна и Бруно заканчивали программу под аплодисменты всего зала с полным осознанием того, что они стали чемпионами мира, ещё до того как на льду появились их конкуренты. Прокат получился сколь экспрессивным, столь и изящным. Сколь рискованным, столь и техничным. Это действительно был уровень олимпийских чемпионов, снова подтвердивших статус лучшей пары на планете.

Алёна едва сдерживала слёзы, понимая, что стала шестикратной чемпионкой мира и помогла завоевать первую золотую медаль подобного турнира своему партнёру. А у того просто округлились глаза, когда он увидел оценки — 162,86 и 245,84 в сумме. Это не просто лучше, чем на Олимпиаде или где бы то ни было по ходу сезона. Это — новые мировые рекорды!

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Улыбка, а не слёзы

Впрочем, российские болельщики с нетерпением ждали заключительного выступления: закрывали программу вечера Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На Олимпиаде они были в похожей ситуации: прекрасная короткая программа позволила им взобраться на второе место. Однако в произвольной пара «поплыла», допустила кучу ошибок и выпала из медальной тройки. Рыдающая в зоне Kiss&Cry Женя — это одно из самых душераздирающих впечатлений от Игр в Пхёнчхане.

В этот раз всё закончилось улыбкой. Понятно, что Евгении и Владимиру было тяжело выступать на фоне феерии от Алёны и Бруно, тем более последним номером в разминке. Да и разница в масштабах программ чувствовалась — всё-таки нещадно критикуемый многими «горох» блекло смотрелся на фоне драмы фигуристов из Германии. Но свою главную задачу россияне выполнили: обошлись без серьёзных ошибок и падений, показали зрителям подкрут в четыре оборота и в итоге с большим запасом показали второй результат, как в отдельной программе, так и в сумме.

Год назад Тарасова и Морозов на чемпионате мира были третьими, а теперь сделали шаг вперёд.

Михаил Чесалин

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