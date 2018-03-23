Немецкие фигуристы Савченко и Массо побили мировой рекорд по сумме программ на ЧМ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все визовые центры Польши в России закрывают
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Гинеколог: «Здоровым парам дается год на то, чтобы забеременеть»
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Тайских женщин попросили выглядеть несексуально
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Футбол. Сборные
03:00
Кюрасао
Боливия
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Сборные
03:30
Никарагуа
Куба
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Сборные
22.03
Дания1
Панама0
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Сборные
22.03
Алжир4
Танзания1
Футбол. Сборные
22.03
Мальта0
Люксембург1
Футбол. Сборные
22.03
Латвия1
Фарерские острова1
Хоккей. КХЛ
22.03
СКА3
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
22.03
ЦСКА1
Йокерит2
Футбол. Сборные
22.03
Бахрейн0
Палестина0
Футбол. Сборные
22.03
Гвинея
Буркина-Фасо
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Футбол. Сборные
22.03
ТаиландП 4:20
Габон0
Футбол. Сборные
22.03
Китай0
Уэльс6
Футбол. Сборные
22.03
Филиппины3
Фиджи2
Футбол. Сборные
22.03
Словакия2
ОАЭ1
Все события
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
МЮ расторг контракт со Златаном Ибрагимовичем. Почему?
Сборная России сыграет с бразильцами в товарищеском матче
Ольга Бузова сменила прическу
Новый бьюти-тренд: «королевский» макияж
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
00:13 (мск), источник: ТАСС

Немецкие фигуристы Савченко и Массо побили мировой рекорд по сумме программ на ЧМ

МИЛАН /Италия/, 22 марта. /ТАСС/. Немецкие фигуристы Алена Савченко и Бруно Массо побили мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ среди спортивных пар на чемпионате мира, который проходит в Милане.

Савченко и Массо завоевали золото чемпионата мира, получив за произвольную программу 162,86 балла и 245,84 балла — по сумме короткой и произвольных программ. Предыдущее высшее достижение в произвольной программе также принадлежало данной немецкой паре, на Олимпийских играх в Пхёнчхане они получили 159,31 балла и стали олимпийскими чемпионами.

Предыдущий рекорд по сумме программ принадлежал россиянам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову (237,71) и был установлен в 2013 году на этапе Гран-при в США.

Савченко стала выступать в паре с Массо с 2015 года, вместе спортсмены дважды завоевывали серебро чемпионатов Европы, также в их активе бронза и серебро мировых первенств.

 Алина Загитова: просто нужно закрыть рот и есть по чуть-чуть
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
СКА все доказал и сэкономил силы на ЦСКА
Фуркад — молодец. Наши болельщики простили француза
МЮ расторг контракт со Златаном Ибрагимовичем. Почему?
Сборная России сыграет с бразильцами в товарищеском матче
Тарасова больше не плачет. У России — серебро в парном катании
Матч ЦСКА — «Йокерит» стал самым продолжительным в истории КХЛ
Бывший главный тренер «Амкара»: Денег у клуба нет
Новости
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь