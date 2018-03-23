Немецкие фигуристы Савченко и Массо побили мировой рекорд по сумме программ на ЧМ

Савченко и Массо завоевали золото чемпионата мира, получив за произвольную программу 162,86 балла и 245,84 балла — по сумме короткой и произвольных программ. Предыдущее высшее достижение в произвольной программе также принадлежало данной немецкой паре, на Олимпийских играх в Пхёнчхане они получили 159,31 балла и стали олимпийскими чемпионами.

Предыдущий рекорд по сумме программ принадлежал россиянам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову (237,71) и был установлен в 2013 году на этапе Гран-при в США.