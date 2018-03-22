Фигуристы Астахова и Рогонов обескуражены своей ошибкой в произвольной программе на ЧМ

«Программа еще не началась, а мы уже балл отдали — так просто нельзя ошибаться, это мой недочет, — подчеркнул Рогонов. — У нас был очень насыщенный сезон, в нем более- менее стабилизировался прокат коротких программ — от старта к старту мы устанавливали свои личные рекорды, а вот произвольная пока что “плавает”. Она и физически тяжелее, и технически».