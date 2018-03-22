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22 марта, источник: ТАСС

Фигуристы Астахова и Рогонов обескуражены своей ошибкой в произвольной программе на ЧМ

МИЛАН, 22 марта. /ТАСС/. Российская спортивная пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов удивлены ошибкой, допущенной ими еще перед стартом произвольной программы на чемпионате мира в Милане — спортсмены опоздали с началом программы. Об этом они рассказали журналистам после выступления.

За произвольный прокат Астахова и Рогонов получили 130,54 балла, в сумме — 202,16. Соревнования спортивных пар закончатся позднее, россияне пока находятся на шестом месте.

«Программа еще не началась, а мы уже балл отдали — так просто нельзя ошибаться, это мой недочет, — подчеркнул Рогонов. — У нас был очень насыщенный сезон, в нем более- менее стабилизировался прокат коротких программ — от старта к старту мы устанавливали свои личные рекорды, а вот произвольная пока что “плавает”. Она и физически тяжелее, и технически».

Рогонов отметил, что ошибки начинают вылезать именно на стартах. «На тренировках проблем нет, а на стартах все вылезает. Да, хотелось бы сезон провести на идеальных прокатах, но такое случается пока только в мечтах. Каждый спортсмен хочет показывать свое лучшее катание, и мы не исключение», — отметил спортсмен.

Чемпионат мира завершится в Милане 25 марта.

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