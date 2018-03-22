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19:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коляда не упал. Его второе место — не сенсация

Российский фигурист Михаил Коляда на чемпионате мира отказался от четверного лутца и оказался прав.

Источник: AFP 2018

Милан (Италия). Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа
1. Натан Чен (США) — 101,94
2. Михаил КОЛЯДА (Россия) — 100,08
3. Винсент Чжоу (США) — 96,78
4. Цзинь Боян (Китай) — 95,85
5. Сома Уно (Япония) — 94,26
6. Киган Мессинг (Канада) — 93,00…
13. Дмитрий АЛИЕВ (Россия) — 82,15.

На чемпионате мира в Милане после короткой программы у мужчин россиянин Михаил Коляда занимает второе место. Да, да — второе место, набрав более сотни баллов. Он теперь реально может завоевать на медаль. Впереди только американец Натан Чен.

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МИША, ПОЧЕМУ НЕ НА ОЛИМПИАДЕ?

Перед чемпионатом мира в Милане Коляда сказал, что проделал работу над ошибками. Выразилось это в отказе от лутца в четыре оборота в короткой программе. Того самого лутца, с которого Коляда бесконечно падал на Олимпиаде в Пхенчхане. А ведь откажись он от этого элемента в короткой программе командного турнира, и сборная России боролась бы на Играх-2018 за золотую медаль…

Но хорошо, что тренер Валентина Чеботарева вместе со своим учеником теперь делают ставку на элементы, позволяющие обеспечить высочайшее качестве их исполнения, а не долбят один и тот же не получающийся прыжок. Коляда в Милане сделал каскад из четверного и тройного тулупов, тройные лутц и аксель и набрал отличную сумму в 100,8 балла.

За каждый элемент он получал щедрые плюсы от судей. И было за что — высокие и пролетные прыжки, сложные связки, отличные вращения.

Он показал то, чего от него ждали месяц назад и ждут постоянно. Зрелое, уверенное и красивое катание. И это не сенсация.

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БАЗОВАЯ РАЗНИЦА

Впереди Коляды оказался только американец Натан Чен. И только благодаря более высокой базовой стоимости своей программы. Чен исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной флип, тройной аксель, пусть не с такими шикарными выездами, как у Коляды, но сделал. И очень сильно Натан прибавил в качестве катания. Судьи рассмотрели в 18-летнем американце не просто прыгуна, владеющего всеми возможными четверными прыжками, а именно фигуриста. С таким прокатом короткой программы на Олимпиаде Чен боролся бы за медаль. И он показал, как много зависит от первого прыжка. Ученик Рафаэля Арутюняна получил 101,94 балла и стал главным кандидатом на победу в Милане. Ведь произвольная программа у него фантастически сложная.

Третье место пока занимает другой американец Винсент Чжоу, который младше Чена на год. Для Чжоу, в Пхенчхане занявшего шестое место, чемпионат мира в Милане стал дебютным. И юный воспитанник Кори Аде показал высший класс катания. Каскад четверной лутц — тройной тулуп с небольшой помаркой на выезде со второго прыжка, чистейший четверной флип, отличный аксель. Правда, ему есть куда работать над дорожкой шагов и вращениями — до четвертого уровня Винсент пока не дотягивает. Но этот парень вместе с Ченом будет претендентом на победу на всех турнирах в ближайшее четырехлетие. Свой личный рекорд он улучшил на 12 баллов.

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НОЛЬ ВМЕСТО ДЕСЯТКИ

Очень близко от Чжоу китаец Боян Цзинь. Каскад четверной лутц — тройной тулуп, которым в свое время китаец поразил абсолютно всех, получился отличным. А вот выезд с четверного тулупа Боян не рассчитал — он оказался слишком близко от бортика, вынужден был поджать ногу, и судьи поставили ему этот прыжок недокрученным. Только поэтому Цзинь уступил чуть менее балла Чжоу.

Но это спорт, без ошибок он не бывает. Японец Шома Уно, один из главных фаворитов турнира в отсутствие Юдзуру Ханю и Хавьера Фернандеса, ошибся на каскаде. После тройного сальхова он через странные шаги сделал не тройной тулуп, а всего лишь двойной. Конечно, это стоило Уно очень дорого. Пока он занимает пятое место, уступая лидеру более семи баллов.

Совсем грубую ошибку допустил вице-чемпион Европы Дмитрий Алиев. Российский фигурист начал свою программу с каскада четверной лутц — тройной тулуп, за который получил наибольшие судейские плюсы среди всех участников. Но потом он вместо четверного тулупа сделал тройной. А это ноль баллов, поскольку тройной тулуп уже был в каскаде.

Алиев после этого вытянул аксель, но ошибка на тулупе оказалась слишком серьезной.

Базовая стоимость этого прыжка — 10,30 балла, а если сделать его на плюсы, можно получить и больше 11 баллов. Вместо того, чтобы уверенно быть в шестерке сильнейших, Дмитрий откатился на 13-е место. А в шестерке — и это неожиданность — оказался канадец Киган Мессинг.

Медали в мужском катании будут разыграны в субботу, 24 марта.

АНДРЕЙ ШИТИХИН

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