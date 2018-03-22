Загитова откажется от еды

«В последнее время я немного подросла. Есть трудности в связи с этим. Мы с тренером смотрим, что можно немного изменить в технике, чтобы не уступать. И это помогает. А в плане пубертата, когда жирной становишься — мне кажется, это все выдумки. Просто нужно закрыть свой рот и не есть! Или хотя бы чуть-чуть. Я ем, но в маленьких количествах», — заявила фигуристка.