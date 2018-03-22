Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На складе в Запорожье обнаружили тонны человеческих останков
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
55-летняя Дапкунайте выглядит моложе 39-летней Летучей
Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Словакия2
ОАЭ0
Футбол. Сборные
14:30
Филиппины
Фиджи
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Уэльс
Футбол. Сборные
15:00
Бахрейн
Палестина
Футбол. Сборные
15:30
Таиланд
Габон
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Буркина-Фасо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Йокерит
Футбол. Сборные
20:00
Алжир
Танзания
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:00
Дания
Панама
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз0
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзОТ2
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз1
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз5
Монреаль Канадиенс3
Все события
Над Су-57 нависла угроза: в Индии заявили о разочаровании - CМИ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Шайба и пас Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Тарасова и Морозов пока вторые на ЧМ, но главный бой впереди
В Сан-Франциско вводится запрет на продажу меха
55-летняя Дапкунайте выглядит моложе 39-летней Летучей
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
В Москве появятся «парящие дома»
Фоторепортажи
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
13:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова откажется от еды

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что нужно меньше есть, чтобы не растерять физическую форму в подростковом возрасте. Слова спортсменки приводит Sportbox.

Источник: AP 2018

«В последнее время я немного подросла. Есть трудности в связи с этим. Мы с тренером смотрим, что можно немного изменить в технике, чтобы не уступать. И это помогает. А в плане пубертата, когда жирной становишься — мне кажется, это все выдумки. Просто нужно закрыть свой рот и не есть! Или хотя бы чуть-чуть. Я ем, но в маленьких количествах», — заявила фигуристка.

21 марта Загитова заняла второе место по итогам короткой программы на чемпионате мира в Милане. Россиянка получила 79,51 балла. Лидирует итальянская спортсменка Каролина Костнер (80,27). Фигуристки представят произвольную программу 23 марта.

15-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2018 года. Ее золото стало первым для сборной России на Играх в Пхенчхане.

 Медведева раскрыла правду об отъезде из России
Капитан «Спартака» ответил на «проститутку»
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков»
«Амкар» хочет играть с «Локомотивом» в Хабаровске. Ну и чушь
Шайба и пас Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Тарасова и Морозов пока вторые на ЧМ, но главный бой впереди
Головин — в топ-5 талантов ЧМ-2018. Кто там еще?
Гилерме: Ари хочет играть за Россию
Новости
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь