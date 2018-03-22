Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Ольга Бузова устроила сюрприз детям с ДЦП
Президент Литвы объяснила, почему не поздравит Путина с победой
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Текущие события
Футбол. Сборные
12:30
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
14:30
Филиппины
Фиджи
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Уэльс
Футбол. Сборные
15:00
Бахрейн
Палестина
Футбол. Сборные
15:30
Таиланд
Габон
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз0
Анахайм Дакс4
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Буркина-Фасо
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзОТ2
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз1
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз5
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Йокерит
Футбол. Сборные
20:00
Алжир
Танзания
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Латвия
Фарерские острова
Футбол. Сборные
22:00
Дания
Панама
Все события
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Гудбай, Америка: Россия «наносит удар» по госдолгу США - СМИ
Певец Витас устроил стрельбу в Барвихе
Загитову засудили?
Тюмень раздора: чего ждать от самого скандального этапа года
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Лариса Долина пришла в Кремль в пиджаке, но без рубашки
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Мужчина прописал в своей квартире 7 тысяч человек
В Москве появятся «парящие дома»
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
09:31 (мск), источник: Р-Спорт

Тарасова и Морозов пока вторые на ЧМ, но главный бой впереди

МИЛАН, 22 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Короткую программу пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане выиграли олимпийские чемпионы Пхенчхана немцы Алена Савченко и Брюно Массо, превысившие свой личный рекорд в этом виде программы на 3,14 балла. Вторыми, сохраняя шансы на победу, идут действующие чемпионы Европы россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Источник: РИА "Новости"

Минус два фаворита

Прошедшие со времени Олимпийских игр три недели лишили парное катание двух выдающихся дуэтов: сначала от участия в мировом первенстве отказались двукратные чемпионы мира канадцы Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, а следом ряды «отказников» пополнили действующие обладатели мировой короны Суй Вэньцзин/Хань Цун. Китайский дуэт стал на Олимпийских играх вторым, выиграв короткую программу, но проиграв произвольную, и это выступление полностью исчерпало запас прочности спортсменов — слишком много травм пришлось им пережить на пути к вожделенной вершине, которую так и не довелось покорить.

О канадцах можно было сказать то же самое. Одно время Рэдфорда так сильно мучила травма спины, что на лед он выходил в специальном корсете. Просто в отличие от китайской пары, которая настраивалась в Пхенчхане только на борьбу за золото, как и подобает действующим чемпионам мира и обладателям самой сложной произвольной программы, канадцы мечтали о том, чтобы зацепиться за олимпийский пьедестал. И реализовав эту задачу (выиграв бронзу), завершили сезон с чувством абсолютного удовлетворения.

Для хорошей драки, как известно, достаточно двоих. Поэтому утверждать, что турнир спортивных пар в Милане оказался лишен интриги и интереса, было бы неправильно. Во-первых, в нем остались олимпийские чемпионы. Во-вторых, в Италию приехал сильнейший российский дуэт — Тарасова и Морозов, которые на Олимпийских играх были в короткой программе вторыми, в то время как Савченко и Массо заняли лишь четвертое место. Кроме того, с технической точки зрения россияне ничуть не уступали немецкой паре. Скорее даже имели преимущество в виде отличной четверной подкрутки.

Читайте также
Загитову засудили? Объясняем, почему россиянка позади Костнер

Группа на «разогреве»

Серьезная борьба в парном катании начинается обычно со второй половины стартового протокола, и нынешний чемпионат не стал в этом плане исключением: Кристина Астахова и Алексей Рогонов вышли на лед под 15-м стартовым номером и с суммой 71,62 возглавили протокол. Для третьего российского дуэта этот результат стал личным рекордом, чему тренер пары, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев, даже не удивился.

«Ребята находились в хорошей форме еще перед Играми. Несмотря на то, что в Пхенчхан мы не поехали, тренировались они очень хорошо. Так что я был уверен в том, что на чемпионате мира у нас все будет хорошо, — сказал Дмитриев, заодно заметив, что Тарасова и Морозов просто обязаны на равных бороться с Савченко и Массо. — Алена и Бруно ведь не делают в своей программе ничего особенно сложного. Исполняют надежные, много раз проверенные прыжки и выбросы. Да, на Играх они это сделали потрясающе, но сумеют ли откататься на таком же уровне сейчас?».

Этот вопрос, собственно, и был наиболее интересным применительно к парному турниру. Теоретически претендовать на призовое место могла любая из пар, набирающая в короткой программе более семидесяти пяти баллов. К моменту, когда на лед готовилась выйти сильнейшая группа из четырех дуэтов, до этой отметки не сумел добраться никто.

Лучший результат (72,53) оказался у итальянцев Николь делла Моники/Маттео Гуаризе — спортсменов, которые на Играх замкнули десятку, а год назад были на чемпионате мира лишь 13-ми. Собственно, тот факт, что итальянцы оказались в короткой программе выше обеих китайских пар и оставили позади соотечественников Валентину Маркеи/Онджея Хотарека, говорил не столько о силе промежуточных лидеров, сколько о том, что уровень турнира в целом все-таки оставляет желать лучшего.

Но, как уже было сказано, для хорошей драки нужны двое. Эти два дуэта — один российский, второй немецкий — и открывали сильнейшую разминку.

Читайте также
Тарасова и Морозов после Олимпиады не делали перерыв на отдых из-за ЧМ

Перепрыгнув через рекорд

Короткая программа Тарасовой и Морозова на музыку Рахманинова по постановке и попаданию в характер спортсменов стала у пары лучшей за всю историю их совместных выступлений. Фигуристы установили в ней личный рекорд, катаясь в личном первенстве в Пхенчхане (81,68), а в Милане почти повторили этот результат, выполнив на «плюсы» и максимальный уровень сложности все заявленные элементы.

Но удержаться в лидерах, несмотря на выдающийся результат (81,29), им все же не удалось: Савченко и Массо абсолютно играючи превысили свой личный рекорд, набрав в общей сумме 82,98, и четко обозначили намерение добавить к своим совместно завоеванным титулам недостающую золотую медаль мирового первенства. Пока малую. Интересно, что свой предыдущий личный рекорд фигуристы установили ровно год назад, катаясь на мировом первенстве в Хельсинки. Просто тогда малой золотой медали в короткой программе их лишили Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Наталья Забияко и Александр Энберт тоже улучшили личный рекорд, хотя и на весьма символическую величину — 0,03 балла. Завоевать свою первую (пусть малую) медаль чемпионата мира им тем не менее не удалось — с призовой позиции россиян отодвинули французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.

Дальнейшие события должны развиваться в точности, как и в женском турнире: есть два стоящих особняком (то есть на расстоянии шести баллов от прочих) лидера, и есть «остальной мир», которому предлагается вести борьбу за бронзу. И в этой борьбе, что немаловажно, как минимум еще у одной российской пары есть прекрасные шансы.

 Фигуристка Сотникова: смотря турниры, готова биться головой о стену
Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
Загитову засудили?
Тюмень раздора: чего ждать от самого скандального этапа года
Шайба и пас Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Монреаль»
Головин — в топ-5 талантов ЧМ-2018. Кто там еще?
Серена Уильямс проиграла в первом круге турнира в Майами
Гилерме: Ари хочет играть за Россию
Спорт-Экспресс
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за яркий макияж Пользователи Сети считают, что обилие мейк-апа лишь портит Ариадну.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь