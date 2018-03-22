Тарасова и Морозов пока вторые на ЧМ, но главный бой впереди

Источник: РИА "Новости"

Минус два фаворита

Прошедшие со времени Олимпийских игр три недели лишили парное катание двух выдающихся дуэтов: сначала от участия в мировом первенстве отказались двукратные чемпионы мира канадцы Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, а следом ряды «отказников» пополнили действующие обладатели мировой короны Суй Вэньцзин/Хань Цун. Китайский дуэт стал на Олимпийских играх вторым, выиграв короткую программу, но проиграв произвольную, и это выступление полностью исчерпало запас прочности спортсменов — слишком много травм пришлось им пережить на пути к вожделенной вершине, которую так и не довелось покорить.

О канадцах можно было сказать то же самое. Одно время Рэдфорда так сильно мучила травма спины, что на лед он выходил в специальном корсете. Просто в отличие от китайской пары, которая настраивалась в Пхенчхане только на борьбу за золото, как и подобает действующим чемпионам мира и обладателям самой сложной произвольной программы, канадцы мечтали о том, чтобы зацепиться за олимпийский пьедестал. И реализовав эту задачу (выиграв бронзу), завершили сезон с чувством абсолютного удовлетворения.

Для хорошей драки, как известно, достаточно двоих. Поэтому утверждать, что турнир спортивных пар в Милане оказался лишен интриги и интереса, было бы неправильно. Во-первых, в нем остались олимпийские чемпионы. Во-вторых, в Италию приехал сильнейший российский дуэт — Тарасова и Морозов, которые на Олимпийских играх были в короткой программе вторыми, в то время как Савченко и Массо заняли лишь четвертое место. Кроме того, с технической точки зрения россияне ничуть не уступали немецкой паре. Скорее даже имели преимущество в виде отличной четверной подкрутки.

Группа на «разогреве»

Серьезная борьба в парном катании начинается обычно со второй половины стартового протокола, и нынешний чемпионат не стал в этом плане исключением: Кристина Астахова и Алексей Рогонов вышли на лед под 15-м стартовым номером и с суммой 71,62 возглавили протокол. Для третьего российского дуэта этот результат стал личным рекордом, чему тренер пары, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев, даже не удивился.

«Ребята находились в хорошей форме еще перед Играми. Несмотря на то, что в Пхенчхан мы не поехали, тренировались они очень хорошо. Так что я был уверен в том, что на чемпионате мира у нас все будет хорошо, — сказал Дмитриев, заодно заметив, что Тарасова и Морозов просто обязаны на равных бороться с Савченко и Массо. — Алена и Бруно ведь не делают в своей программе ничего особенно сложного. Исполняют надежные, много раз проверенные прыжки и выбросы. Да, на Играх они это сделали потрясающе, но сумеют ли откататься на таком же уровне сейчас?».

Этот вопрос, собственно, и был наиболее интересным применительно к парному турниру. Теоретически претендовать на призовое место могла любая из пар, набирающая в короткой программе более семидесяти пяти баллов. К моменту, когда на лед готовилась выйти сильнейшая группа из четырех дуэтов, до этой отметки не сумел добраться никто.

Лучший результат (72,53) оказался у итальянцев Николь делла Моники/Маттео Гуаризе — спортсменов, которые на Играх замкнули десятку, а год назад были на чемпионате мира лишь 13-ми. Собственно, тот факт, что итальянцы оказались в короткой программе выше обеих китайских пар и оставили позади соотечественников Валентину Маркеи/Онджея Хотарека, говорил не столько о силе промежуточных лидеров, сколько о том, что уровень турнира в целом все-таки оставляет желать лучшего.

Но, как уже было сказано, для хорошей драки нужны двое. Эти два дуэта — один российский, второй немецкий — и открывали сильнейшую разминку.

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Перепрыгнув через рекорд

Короткая программа Тарасовой и Морозова на музыку Рахманинова по постановке и попаданию в характер спортсменов стала у пары лучшей за всю историю их совместных выступлений. Фигуристы установили в ней личный рекорд, катаясь в личном первенстве в Пхенчхане (81,68), а в Милане почти повторили этот результат, выполнив на «плюсы» и максимальный уровень сложности все заявленные элементы.

Но удержаться в лидерах, несмотря на выдающийся результат (81,29), им все же не удалось: Савченко и Массо абсолютно играючи превысили свой личный рекорд, набрав в общей сумме 82,98, и четко обозначили намерение добавить к своим совместно завоеванным титулам недостающую золотую медаль мирового первенства. Пока малую. Интересно, что свой предыдущий личный рекорд фигуристы установили ровно год назад, катаясь на мировом первенстве в Хельсинки. Просто тогда малой золотой медали в короткой программе их лишили Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Наталья Забияко и Александр Энберт тоже улучшили личный рекорд, хотя и на весьма символическую величину — 0,03 балла. Завоевать свою первую (пусть малую) медаль чемпионата мира им тем не менее не удалось — с призовой позиции россиян отодвинули французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.