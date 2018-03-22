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01:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тарасова и Морозов не дотянули до рекорда

Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали второй результат в короткой программе спортивных пар на чемпионате мира в Милане. Они примерно половину балла уступили своему олимпийскому результату. Тогда впереди них были китайцы, сейчас — олимпийские чемпионы из Германии.

Источник: AFP 2018

ПОЧТИ НА МАКСИМУМ

Тарасова и Морозов показали абсолютно чистый, зрелый и уверенный прокат. Возможно, даже лучше, чем в Пхенчхане. И за подкрут и тройной тулуп судьи поставили им максимально возможные плюсы. Но за остальные элементы таких плюсов уже не ставили, прекрасно понимая, что россияне вышли на лед первыми в сильнейшей разминке, и позади будет пара, которая тоже будет претендовать на высочайшие оценки.

Евгения и Владимир при отличном катании могли с полным основанием рассчитывать чуть на большие оценки, чем в итоге получили — 81,29. Тем не менее, в очередной уже раз за 80 баллов в короткой программе — это гроссмейстерский результат. Такие баллы и выше получали только они сами, не приехавшие в Милан прошлогодние чемпионы мира китайцы Суй Веньцзин и Хань Цун, а также Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Теперь самое главное — не допустить повторения корейской истории в произвольной программе.

ТЫ НЕ СДВОИЛ

Олимпийские чемпионы Алены Савченко и Бруно Массо вышли на лед сразу после нашей пары. В Пхенчхане Массо вместо тройного сальхова прыгнул двойной, и тогда казалось, что та ошибка станет для них фатальной в плане борьбы за золото. На этот раз Массо прыгнул, как надо. Но Алена с трудом выехала с выброса, хотя судьи и в этом случае хорошо плюсовали.

Плюсов для чемпионов Пхенчхана арбитры вообще не жалели. Ну это было понятно и ожидаемо. Савченко и Массо впервые в своей карьере не просто перешли порог 80 баллов, а получили 82,98 с шикарными оценками за компоненты. Они обыграли Тарасову и Морозова и в технической оценке, и это довольно спорно. Но таков статус олимпийских чемпионов и фигуристов, которые олимпийские награды из своих рук выпустили.

ДОЛГ ЗА ЕВРОПУ?

Но если в противостоянии немецкого и российского дуэта можно говорить только о технической оценке, а в целом Савченко и Массо заслуженно впереди, то в борьбе за бронзу ситуация более спорная.

В Москве на январском чемпионате Европы Наталья Забияко и Александр Энберт опередили на одну сотую балла французов Ванессу Джеймс и Моргана Сипре. В Милане за более чистый прокат короткой программы россияне получили почти на балл меньше, чем соперники.

Единственную помарку наша пара допустила на тройном тулупе — Забияко перекрутилась на месте. У французов была грубая ошибка и на прыжке — партнерша на выезде с сальхова допустила и степаут, и коснулась льда рукой, и на выбросе Ванесса подставила вторую ногу, чтобы не упасть. И при этом за технику, и за компоненты французы получили больше россиян.

Еще одна российская пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов на чемпионате мира выдали лучший прокат короткой программы в сезоне. И если бы они вышли на лед хотя бы в предпоследней разминке, а не в пятой, наверняка получили бы на балл больше. Но показать лучший результат в сезоне на последнем в году турнире — дорогого стоит.

После короткой программы ученики Артура Дмитриева занимают седьмое место.

Пары. Короткая программа

1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) — 82,98
2. Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ (Россия) — 81,29
3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 75,32
4. Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ (Россия) — 74,38
5. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 72,53
6. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 71,98
7. Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ (Россия) — 71,62.

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