Забияко и Энберт сохранили мотивацию на ЧМ после Олимпиады

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«Четыре года назад я смотрел на участников послеолимпийского чемпионата мира и думал — откуда люди силы берут после Игр выступать. А сейчас по себе понял, что все возможно, приехали, отдохнули и продолжили в полную работать дальше. Все как обычно», — рассказал Энберт.

Спортсмен отметил, что сохранять мотивацию паре помогают краткосрочные цели. «Я не знаю, откуда берется мотивация, прихожу на тренировку и работаю, стараясь все делать по максимуму. Просто мы живем краткосрочными целями, продвигаясь от старта к старту, а вот у нашего тренера Нины Мозер наверняка более глобальный взгляд и долгосрочный план. У нас этих забот нет», — отметил фигурист.

По итогам короткой программы чемпионата мира лидируют олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо из Германии, на втором месте россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, на третьем — французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. На Олимпиаде-2018 Забияко и Энберт заняли седьмое место.