Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Как собственный дом убивает вас
Звезды, воспитывающие особенных детей
4 региона, где Собчак получила больше всего голосов на выборах
18-летняя дочка Меладзе сильно похудела
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало Сэйбрз0
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург Пингвинз0
Монреаль Канадиенс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз
Анахайм Дакс
Футбол. Сборные
21.03
Андорра1
Лихтенштейн0
Футбол. Сборные
21.03
Ирак2
Катар3
Футбол. Сборные
21.03
ЗамбияП 5:42
Зимбабве2
Футбол. Сборные
21.03
Иордания1
Кувейт0
Хоккей. КХЛ
21.03
Металлург Мг2
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
21.03
Трактор4
Салават Юлаев1
Футбол. Сборные
12:30
Словакия
ОАЭ
Футбол. Сборные
21.03
ЮАРП 7:61
Ангола1
Все события
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
ЦСКА обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Евролиги
Россияне уступили чемпионам ОИ в короткой программе на ЧМ
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
18-летняя дочка Меладзе сильно похудела
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
01:51 (мск), источник: ТАСС

Забияко и Энберт сохранили мотивацию на ЧМ после Олимпиады

МИЛАН /Италия/, 22 марта. /ТАСС/. Серебряные призеры олимпийского командного турнира в Пхёнчхане российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт не утратили соревновательного настроя и мотивации на выступление на чемпионате мира в Милане. Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката короткой программы на мировом первенстве, по итогам которой занимают четвертое место.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Четыре года назад я смотрел на участников послеолимпийского чемпионата мира и думал — откуда люди силы берут после Игр выступать. А сейчас по себе понял, что все возможно, приехали, отдохнули и продолжили в полную работать дальше. Все как обычно», — рассказал Энберт.

Спортсмен отметил, что сохранять мотивацию паре помогают краткосрочные цели. «Я не знаю, откуда берется мотивация, прихожу на тренировку и работаю, стараясь все делать по максимуму. Просто мы живем краткосрочными целями, продвигаясь от старта к старту, а вот у нашего тренера Нины Мозер наверняка более глобальный взгляд и долгосрочный план. У нас этих забот нет», — отметил фигурист.

По итогам короткой программы чемпионата мира лидируют олимпийские чемпионы Пхёнчхана Алена Савченко и Бруно Массо из Германии, на втором месте россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, на третьем — французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. На Олимпиаде-2018 Забияко и Энберт заняли седьмое место.

Спортивные пары продемонстрируют произвольную программу 22 марта. Чемпионат мира завершится 25 марта.

 Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на Олимпиаде автомобиль
Свою знаменитую фразу Пеле произнес именно перед матчем против СССР
Загитову засудили?
Тюмень раздора: чего ждать от самого скандального этапа года
ЦСКА обеспечил себе победу в регулярном чемпионате Евролиги
Россияне уступили чемпионам ОИ в короткой программе на ЧМ
Борьба и подиум Сироткина: стартует чемпионат мира в «Формуле-1»
Серена Уильямс проиграла в первом круге турнира в Майами
Загитова назвала причину неудачи в короткой программе на ЧМ
Спорт-Экспресс
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь