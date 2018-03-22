Букин: МОК даже не читает писем олимпийских чемпионов. Это же глупо!

«Это было очень круто! Я уже сказал всем огромное спасибо за поддержку. Самое смешное, что и на это письмо никто не ответил. И, видимо, даже не прочитал. То есть олимпийский комитет даже не читает письма олимпийских чемпионов. Это же глупо!

«Лично мы с Ваней не подавали иск, это делали другие люди. Суть проблемы в той стороне, которая нас не пригласила на Олимпиаду и до сих пор не объяснила, почему. Это не делает им чести. Если ты не хочешь видеть человека, можно же объяснить причины. Это ведь спорт! Говорить, что мы кому-то помешали — глупо. А других возможных причин мы не назовем. Прошлись по всем предположениям и ничего нам не подходит», — пояснила Степанова.