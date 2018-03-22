Букин: МОК даже не читает писем олимпийских чемпионов. Это же глупо!
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, сообщили, что
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, сообщили, что
«Это было очень круто! Я уже сказал всем огромное спасибо за поддержку. Самое смешное, что и на это письмо никто не ответил. И, видимо, даже не прочитал. То есть олимпийский комитет даже не читает письма олимпийских чемпионов. Это же глупо!
Наши дела ведут профессионалы. Мы пока не знаем, что происходит, занимаемся своей работой — тренируемся и готовимся, — приводит слова Букина Sportbox.
«Лично мы с Ваней не подавали иск, это делали другие люди. Суть проблемы в той стороне, которая нас не пригласила на Олимпиаду и до сих пор не объяснила, почему. Это не делает им чести. Если ты не хочешь видеть человека, можно же объяснить причины. Это ведь спорт! Говорить, что мы