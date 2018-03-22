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00:18 (мск), источник: ТАСС

Личный рекорд на чемпионате мира не стал сюрпризом для Астаховой и Рогонова

МИЛАН /Италия/, 21 марта. /ТАСС/. Личный рекорд, установленный в короткой программе на чемпионате мира в Милане, не стал сюрпризом для российской спортивной пары Кристины Астаховой и Алексея Рогонова. Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката.

Источник: ИТАР-ТАСС

Фигуристы улучшили свое достижение, получив за короткую программу 71,62 балла. На предыдущем старте, Олимпийских играх в Пхёнчхане, они набрали 70,52 балла.

«От старта к старту нужно ставить себе новую планку и достигать ее, поэтому личный рекорд сегодня был ожидаем. Нужно на каждых соревнованиях прыгать немного выше своей головы, чтобы конкурировать с лидерами, — считает Рогонов. — Сегодня, судя по уровням, все в порядке, нас адекватно отсудили, но еще есть к чему стремиться, нужно набирать скорость, делать более качественно элементы, набирать плюсы. Свой потенциал мы до конца еще не раскрыли».

«Серьезных замечаний к себе у нас сегодня нет, разве на дорожке “выдали” чуть больше, чем надо. Но, думаю, невооруженным глазом это было незаметно. Каталось легко, все элементы выполнили на четвертый уровень, вот так бы всегда, с настроением и чистенько», — отметил спортсмен.

Рогонов сообщил, что подготовка к чемпионату мира чуть не сорвалась из-за болезни. «На Играх в Пхёнчхане мы выступали как запасные, заменив Ксению Столбову и Федора Климова, сейчас такая же ситуация. После Игр я сильно заболел, неделю пролежал, хотя знал, что выступать, понимал, ни к чему хорошему это привести не может, в любом случае это в ущерб подготовке пойдет. Но организм сам знает, когда ему отдохнуть, ничего, вышли, начали усиленно готовиться к миру и все успели», — рассказал фигурист.

Произвольную программу спортивные пары представят 22 марта.

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