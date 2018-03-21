Загитову засудили? Объясняем, почему россиянка позади Костнер

Источник: Reuters

Загитова уступила итальянке Каролине Костнер. Разница между двумя лидерами всего 0,76 балла. Все решит произвольная программа, остальные далеко.

ЧЕМПИОНКУ ПОКАЧНУЛО

Загитова вышла на лед после Костнер. После проката, который оставил болельщиков на трибунах в полнейшем восторге. Но в нынешнем сезоне Алина была в самых разных ситуациях, выходила и после шикарных прокатов соперниц, и после неудачных. Все зависело только от нее.

В нынешнем сезоне у Загитовой были, конечно, и более удачные прокаты короткой программы, но она все равно все сделала на высочайшем уровне. Можно сказать, что коронный каскад из тройных лутца и риттбергера у нее не совсем получился. А можно сказать, что в такой ситуации спасти второй прыжок могла только такая спортсменка, как Загитова.

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Алина вытянула выезд, хотя ее покачнуло и уже показалось, что падение неизбежно. Но нет, она смогла сделать свой самый сложный элемент, и сделала все другие. По технической оценке она, конечно, оказалась первой. Но этого преимущества не хватило, чтобы стать первой. Загитова получила за свой прокат 79,51 балла. В Пхенчхане она откатала короткую на мировой рекорд — 82,92.

Загитова недобрала и по технике, и за компоненты, а после проката призналась, что была более зажата по сравнению с Олимпиадой и почувствовала себя Евгенией Медведевой. Доказывать свое лидерство сложнее, чем забраться на вершину.

Но опять же, в нынешнем сезоне были турниры, в которых она оказывалась после короткой программы даже на пятом месте с приличным отставанием от лидера, но после невероятной произвольной добивалась победы. Посмотрим, как будет на этот раз, поскольку главная соперница сделала ход конем.

Каролина КОСТНЕР не скрывает эмоций после выступления | Источник: Reuters

МИШИН РЯДОМ — КОСТНЕР ЛЕТАЕТ

Костнер откатала свою произвольную программу так, как не катала еще никогда. Оценка в 80,27 балла вполне предсказуема. Дело в том, что рядом с итальянской фигуристкой был профессор Алексей Мишин. Когда он плотно работает с Костнер, нет такого диссонанса между ее технической оценкой и баллами за компоненты.

Возможно, к тройному тулупу в каскаде можно было придраться, поскольку прыжок был не таким легким, как флип до этого. Но судьи не стали этого делать. И вообще, ставили Каролине такие плюсы, что если смотреть только на оценки, то катание должно быть эталонным. На Олимпиаде Мишина рядом с Костнер не было, и она была совсем не в той форме, что в Милане.

Такая Каролина вполне может побороться за медаль. Интересно будет посмотреть на ее произвольную, так как по настоянию российского тренера компоновка элементов была чуть изменена. Это должно помочь итальянской фигуристке сохранить силы на все прыжки. И все же в технической оценке она уступает Загитовой невероятно много.

Сегодня. Милан. Алина ЗАГИТОВА — вторая после короткой программы | Источник: Reuters

СОТСКОВА ВСЕ ДОКРУТИЛА. И ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ПЯТОЙ

Мария Сотскова, на Олимпиаде провалившая короткую программу, на этот раз все сделала безошибочно. Каскад тройной лутц-тройной тулуп, тройной флип, аксель — все докручено, все красиво, с хорошим пролетом. Но плюсы судьи нашей фигуристке откровенно зажали.

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Да, она уступила Костнер и Загитовой, но то, что она проиграла японке Сатоко Мияхаре и канадке Кэйтлин Осмонд, весьма спорно. Канадская фигуристка едва спасла лутц, с трудом выехав с прыжка, а на акселе допустила и степаут, и касание рукой. Японке поставили недокрут на тройном тулупе в каскаде. Но при этом у той и другой компоненты были несравнимо выше, чем у Сотсковой.

Станислава Константинова, заменившая Евгению Медведеву, выступала в пятой разминке. Буквально через полторы недели после того, как заняла четвертое место на юниорском первенстве мира в Софии. После проката она призналась, что все время подготовки пыталась «зализывать раны», поскольку именно турнир в Софии был для нее главным в сезоне.

Прокат у нее не слишком получился. У судей не было претензий только к акселю. Тройные лутц и тулуп в каскаде и флип судьи посчитали недокрученными. Константинова занимает 16-е место, но отстает от десятого всего на пять баллов.

Произвольную программу девушки покажут в пятницу, 23 марта.