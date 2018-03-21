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20:01 (мск), источник: ТАСС

Сотскова готовилась к ЧМ так, чтобы снова поверить в себя после Олимпиады

МИЛАН /Италия/, 21 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова готовилась к чемпионату мира в Милане, постаравшись забыть неудачи на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане и вновь поверив в собственные силы. Об этом фигуристка рассказала журналистам после короткой программы на чемпионате мира, стартовавшем в Милане.

Источник: ИТАР-ТАСС

На Играх-2018 Сотскова стала восьмой. На чемпионате мира в Милане после короткой программы она занимает пятое место (71,80 балла).

«Я рада — сегодня я справилась, — рассказала Сотскова. — Тренировалась, стараясь забыть про Олимпиаду — вспоминать об этом я не очень хочу. Поэтому каждый день выходила на тренировку и говорила себе — начинается новая жизнь, впереди чемпионат мира, и готовиться к нему надо по-новому. Возможно, я немного и придерживала себя, просто присутствовало волнение, мне хотелось хорошо и чисто откатать, чтобы снова в саму себя поверить».

Фигуристка призналась, что в сложный момент ей помогли тренеры. «После Олимпиады была неуверенность в самой себе, но моя команда, мои тренеры помогли мне сконцентрироваться на чемпионате мира, забыть неудачи и идти дальше. Жизнь на этом не заканчивается, и я надеюсь, что это не последняя моя Олимпиада была. Не надо думать ни о местах, ни о медалях — это бесполезные мысли, которые сбивают и не дают хорошо делать свою работу», — считает Сотскова.

После короткой программы лидирует итальянка Каролина Костнер (80,27), второе место с 79,51 баллами занимает россиянка Алина Загитова, на третьем месте японка Сатоко Мияхара (74,36). Произвольную программу спортсменки продемонстрируют 23 марта.

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