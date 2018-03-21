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19:59 (мск), источник: ТАСС

Загитова считает, что скованность помешала ей в короткой программе на ЧМ

МИЛАН /Италия/, 21 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова недовольна своим выступлением в короткой программе на чемпионате мира, стартовавшем в Милане. По мнению спортсменки, откататься по максимуму ей помешала внутренняя скованность и сложное восстановление после Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, о чем она рассказала журналистам после проката.

Источник: ИТАР-ТАСС

Загитова занимает второе место после короткой программы, набрав 79,51 балла. Лидирует итальянка Каролина Костнер (80,27), третье место занимает японка Сатоко Мияхара (74,36).

«Я никогда не загадываю на прокат, все-таки мы люди, а не роботы, — рассказала Загитова, отвечая на вопрос ТАСС. — Может случиться все, что угодно — сегодня так, завтра по-другому, через год еще как-нибудь. Сегодня я не очень довольна своим прокатом, чувствовала себя как-то скованно, может быть, волновалась. Возможно, именно зажатость мне помешала при выполнении каскада».

«Я очень сложно восстанавливалась после Олимпиады, сложно вкатывалась в тренировочный процесс — были разные мероприятия, встреча с президентом России, поздравления, подарки, а потом тренировки. Плюс еще и акклиматизация. Мне было сложно восстановиться, но я рада, что не расслабилась», — отметила Загитова.

На вопрос журналистов, не было ли желания у Загитовой пропустить после Игр чемпионат мира в Милане, спортсменка ответила: «Мысли отказаться не было, и тут много составляющих. Я видела, как итальянские болельщики поддерживают свою фигуристку Каролину Костнер, но это еще один опыт, который я сегодня прошла. Перед произвольной программой настрой будет боевой, и как всегда я хочу показать свой чистый прокат».

Произвольную программу одиночницы представят 23 марта.

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