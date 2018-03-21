Загитова стала второй в короткой программе на чемпионате мира в Милане

Загитова выступает во взрослом фигурном катании с нынешнего сезона. 15-летняя фигуристка выиграла все личные старты, в которых выступала (чемпионат России, Кубок Ломбардии, этапы Гран-при во Франции и Китае, финал Гран-при, чемпионат Европы и Олимпийские игры).

Евгения Медведева, которая является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Игр в Пхёнчхане, не принимает участия в чемпионате мира, чтобы ограничить высокие нагрузки на стопу, которую она травмировала в начале сезона.