Траньков и Боброва прокомментируют ЧМ по фигурному катанию на «Матч ТВ»

Траньков и Боброва будут комментировать соревнования в Милане вместе с основным комментатором канала Иоландой Чен в качестве приглашенных экспертов.

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет короткую программу у пар (21 марта в 21:55 мск), короткую программу у мужчин (22 марта 11:55 мск), короткую программу у танцевальных дуэтов (23 марта 12:55 мск) и произвольную программу у пар (22 марта в 22:00 мск).

Тематический канал холдинга «Матч! Арена» в прямом эфире покажет короткую программу у женщин (21 марта 12:45 мск), произвольные программы у женщин (23 марта в 20:30 мск), у мужчин (24 марта в 12:00 мск) и у танцевальных дуэтов (24 марта в 17:20 мск). Показательные выступления, которые 25 марта закроют программу чемпионата мира, также будут показаны на телеканале «Матч! Арена» в прямом эфире, начало трансляции — 15:30 мск.