Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня в Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Главной претенденткой на золото в женском одиночном катании является 15-летняя россиянка Алина Загитова, уже успевшая выиграть Олимпийские игры. Для Загитовой этот чемпионат мира — дебютный на взрослом уровне. Тем не менее, она не первая юниорка, которая добилась такого успеха. Как сложилась судьба ее предшественниц?

ЕЛЕНА ВОДОРЕЗОВА (РОССИЯ)

Первая советская фигуристка, ставшая призером чемпионатов мира и Европы 1978, 1982−1983 годов

Подопечная великого Станислава Жука дебютировала на своих первых Олимпийских играх-1976 в 12 лет, заняла там 12-е место, но перевернула мир фигурного катания с ног на голову. Елена стала первой в истории фигурного катания среди мужчин и женщин, исполнившей каскад из двойного и тройного прыжков и впервые три тройных прыжка в программе среди женщин. В последующем Водорезова стала призером чемпионатов Европы и мира и первой советской фигуристкой-одиночницей, сумевшей взойти на пьедестал международных соревнований. Завершила карьеру из-за прогрессирующего полиартрита в 21 год. Затем стала тренером, подготовившим олимпийскую чемпионку Сочи Аделину Сотникову, в числе бывших учеников — Денис Тен, Максим Ковтун, Элене Гедеванишвили, в числе действующих — Мария Сотскова и Елена Радионова.

ОКСАНА БАЮЛ (УКРАИНА)

Чемпионка мира-1993 и олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994

Карьера украинской фигуристки получилась яркой, но очень короткой. В сезоне 1992/1993 в возрасте 15 лет Баюл стал стала вице-чемпионкой Европы и чемпионкой мира, а в следующем сезоне — 16-летней олимпийской чемпионкой Игр-1994. Примечательно, что та Олимпиада должна была стать триумфом 24-летней американки Нэнси Кэрриган, но Оксана оказалась технически сильнее. После Лиллехаммера Баюл оставила соревновательный лед и перебралась в США. Там ее жизнь сопровождалась скандалами: из-за проблем с алкоголем Оксана попала в автомобильную аварию и даже получила условный срок. Позже пыталась вернуться в Киев, чтобы основать там свою школу фигурного катания, но из-за разногласий с бывшими тренерами и чиновниками отказалась от этой идеи и отправилась в Америку. Сейчас Баюл замужем, занимается бизнесом и успела выпустить две англоязычных книги.

МИШЕЛЬ КВАН (США)

Пятикратная чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр (1998, 2002)

Свой первый титул чемпионки мира-1996 Кван завоевала в 15 лет, однако дебютировала на мировых первенствах еще раньше — в 13 лет. Фигуристка могла бы стартовать и на Играх-1994 в 12 лет (тогда возрастные ограничения отсутствовали), так как стала на чемпионате страны второй, но право выступить было предоставлено Нэнси Кэрриган. Позже Кван еще четыре раза выигрывала чемпионаты мира и была бессменной чемпионкой США, показывая уже красивое женственное катание. Но олимпийской чемпионкой ей было стать не суждено: в Нагано-1998, куда она ехала в статусе фаворита, ее обошла более юная соотечественница Тара Липински, в Солт-Лейк-Сити-2002 триумф праздновала уже Сара Хьюз. Кван докаталась и до Турина-2006, но выступить там не смогла из-за обострившейся травмы и завершила карьеру. Позже выступала в шоу, в 2013 году вышла замуж и стала общественным деятелем.

ТАРА ЛИПИНСКИ (США)

Чемпионка мира 1997 года и олимпийская чемпионка Нагано-1998

Липински стала чемпионкой мира в 14 лет, олимпийской чемпионкой-1998 в 15 лет и на этом завершила любительскую карьеру. Фигуристка запомнилась детским стилем катания с восторженными вскриками от каждого успешно исполненного прыжка. Покинув соревновательный лед, Тара начала сниматься в кино и сериалах, была в жюри конкурсов красоты, занялась благотворительностью. В конце июня прошлого года вышла замуж за продюсера телеканала и сейчас комментирует фигурное катание в тандеме с Джонни Вейром для американского телевидения.

САРА ХЬЮЗ (США)

Олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити-2002

На ОИ-2002 ожидалось, что в женском одиночном катании золото разыграют 23-летняя Ирина Слуцкая и 21-летняя Мишель Кван, но развязка турнира стала сенсационной: чемпионкой стала 16-летняя Хьюз, которая после объявления результатов сходила с ума от радости. Слуцкая стала второй и многие болельщики до сих пор считают, что у нашей фигуристки тогда отняли победу одним судейским голосом. Тем более, что после этого Слуцкая дважды становилась чемпионкой мира и трижды — Европы. Сара же в следующем сезоне стала на чемпионате мира только шестой и завершила карьеру. Позже выступала в шоу и получила образование по специальности «американская общественно-политическая деятельность».

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ (РОССИЯ)

Чемпионка Европы—2014 и олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи-2014

15-летняя Юлия Липницкая не смогла войти в число самых юных олимпийских чемпионок в истории личных турниров. Зато она внесла весомый вклад в завоевание российской командой золота командных соревнований Сочи-2014, впервые вошедших в олимпийскую программу. Помимо этого, фигуристка выиграла чемпионат Европы-2014, стала вице-чемпионкой мира и покорила сердца людей по всему миру проникновенной произвольной программой «Список Шиндлера», став символом Игр в Сочи.