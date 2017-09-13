С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию
Самые красивые фигуристки чемпионата мира (фото)
С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию.
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С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию.
Спорт Mail.Ru выбрал десять самых красивых
Изадора Вильямс, Бразилия, одиночное катание
Кейтлин Осмонд, Канада, одиночное катание
Алина Загитова, Россия, одиночное катание
Наталья Забияко, Россия, парное катание
Вивека Линдфорс, Финляндия, одиночное катание
Лона Хендрикс, Бельгия, одиночное катание
Ангелина Кучвальска, Латвия, одиночное катание
Александра Степанова, Россия, танцы на льду
Оливия Смарт, Испания, танцы на льду
Алекса Шимека Книрим, США, парное катание