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rfc_date, источник: Спорт Mail.Ru

Самые красивые фигуристки чемпионата мира (фото)

С 19 по 25 марта в итальянском Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

Спорт Mail.Ru выбрал десять самых красивых спортсменок-участниц мирового первенства.

Изадора Вильямс, Бразилия, одиночное катание

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Кейтлин Осмонд, Канада, одиночное катание

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Алина Загитова, Россия, одиночное катание

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Наталья Забияко, Россия, парное катание

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Вивека Линдфорс, Финляндия, одиночное катание

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Лона Хендрикс, Бельгия, одиночное катание

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Ангелина Кучвальска, Латвия, одиночное катание

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Александра Степанова, Россия, танцы на льду

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Оливия Смарт, Испания, танцы на льду

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Алекса Шимека Книрим, США, парное катание

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