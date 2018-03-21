Загитова против всех: чего ждать от чемпионата мира

Источник: AFP 2018

Чемпионаты мира по фигурному катанию, которые проводятся в год Олимпиады, никогда не собирают сильнейший состав участников. Все готовились к турниру, который проходит раз в четыре года, и после этого у многих наступает опустошение. В Милан тоже приехали не все, хотя общий уровень турнира все равно впечатляет.

ОДНА КАРЕНИНА ВМЕСТО ДРУГОЙ

Турнир начнется короткой программой женщин. Из сильнейших в Италию не приехала только Евгения Медведева. Про это уже много написано, повторяться не стоит. Двукратная чемпионка мира не поехала туда, где с огромной долей вероятности потерпела бы поражение.

В составе сборной России Медведеву заменила ученица Валентины Чеботаревой Станислава Константинова, которая в произвольной программе катает «Анну Каренину». Многие считают, что образ Карениной удался Станиславе даже лучше, чем Евгении.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdFJNLHhYSA/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BdFJNLHhYSA/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Stanislava Konstantinova (@stasya_konstantinovaa)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-24T09:43:19+00:00">Dec 24, 2017 at 1:43am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но вряд ли Константинова, да и Мария Сотскова смогут побороться за тройку лучших. Наша главная и единственная надежда — Алина Загитова. Олимпийская чемпионка, чемпионка Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России. Девушка, которая в нынешнем сезоне в условиях жесткой конкуренции не проиграла ни одного турнира.

Для Загитовой чемпионат мира в Милане будет дебютным на взрослом уровне. И победа в Италии поставила бы жирную точку в фантастическом сезоне. Кто может ей помешать? Да все те же: канадки Кэтлин Осмонд и Габриэль Дэйлман, японки Сатоко Мияхара и Вакаба Хигути, итальянка Каролина Костнер. Турнир проходит в Италии, а значит теплое отношение судей к Каролине станет еще теплее.

Вопрос в том, сможет ли Загитова выбросить из головы все то, что было в сезоне, и еще раз прокатать на высочайшем уровне две программы.

БЕЗ ХАНЮ И ФЕРНАНДЕСА

В мужском турнире не будут участвовать ученики Брайана Орсера — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и бронзовый призер Пхенчхана Хавьер Фернандес. Без них за победу будут биться японец Шома Уно и американец Натан Чен.

Шома УНО (слева) — главный претендент на титул чемпиона мира в отсутствие Юдзуру ХАНЮ и Хавьера Фернандеса | Источник: Reuters

Уно в Корее стал вторым, Чен — пятым. Но именно Чен первым в истории прыгнул в произвольной программе шесть четверных прыжков, пять из которых — абсолютно чисто. На высокие места будут претендовать юный американец Винсент Чжоу и китаец Боян Цзинь.

Серебряный и бронзовый призеры чемпионата Европы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда должны просто откататься без ошибок и не думать об итоговом результате. Если справятся с первой частью задачи, результат будет нормальным. Вряд ли медальным, но нормальным. Тот же Коляда говорил, что после Олимпиады много размышлял над неудачами и провел серьезную работу над ошибками. Хотелось бы это не только услышать, но и увидеть.

ПОМЕНЯЮТ БРОНЗУ НА СЕРЕБРО? ИЛИ ЗОЛОТО?

Бронзовым призерам прошлого чемпионата мира в Хельсинки Евгения Тарасова и Владимир Морозов после олимпийской неудачи есть что доказывать. Прежде всего, самим себе. Делать это придется без тренера Нины Мозер, которая после перенесенной операции не смогла полететь в Милан.

Евгения ТАРАСОВА и Владимир МОРОЗОВ | Источник: AFP 2018

Потенциально Тарасова и Морозов могут бороться с немецкой парой Алена Савченко и Бруно Массо, но если олимпийские чемпионы покажут тот же уровень, что и в Пхенчхане, то судьба золота будет решена.

Но шансы на медали у Тарасовой и Морозова хорошие. Ведь в Милане не будет китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также канадцев Меган Дюамель и Эрика Рэдфорда. Правда, уровень остальных соперников тоже очень высок. Это и китайцы Сяою Юй и Хао Чжан, и французы Ванесса Джеймс с Морганом Сипре, и итальянцы Валентина Маркеи и Ондржей Хотарек.

А также россияне Наталья Забияко с Александром Энбертом и Кристина Астахова с Алексеем Рогоновым. На самом деле, сильных пар много, и ошибки будут стоить дорого.

В МИЛАНЕ ПОД SIA

Наименее вероятны медальные шансы российских фигуристов в танцах на льду. Даже меньше, чем у мужчин. Отсутствие в Милане олимпийских чемпионов канадцев Тессы Вирту и Скотта Мойра этих шансов не повышает. Как и отсутствие бронзовых призеров Пхенчхана американцев Майи и Алекса Шибутани.

Лидерами сборной России в Милане будут Александра Степанова и Иван Букин, не допущенные до Олимпиады. Наверняка они постараются показать тот максимум, на который готовы. Они попробуют завоевать болельщиков и судей коротким танцем под музыку Sia. Вот только танцоров того же уровня очень много.

Александра СТЕПАНОВА и Иван БУКИН | Источник: Reuters

Если Степанова и Букин сумеют завоевать медали, это станет главной сенсацией турнира. Для Тиффани Загорски и Джонатана Гуррейро успехом будет попадание в десятку. С золотом в этом виде все ясно — оно должно достаться французскому дуэту Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА

21 марта, среда

12.45−18.55. Женщины. Короткая программа

20.20−01.00. Пары. Короткая программа.

22 марта, четверг

12.00−17.45. Мужчины. Короткая программа

20.55−23.55. Пары. Произвольная программа.

23 марта, пятница

13.00−18.15. Танцы. Короткий танец

20.30−00.25. Женщины. Произвольная программа.

24 марта, суббота

12.00−16.05. Мужчины. Произвольная программа

17.20−20.35. Танцы. Произвольный танец



25 марта, воскресенье

16.30−19.00. Показательные выступления.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Мужчины . Дмитрий АЛИЕВ, Михаил КОЛЯДА.

Женщины . Алина ЗАГИТОВА, Мария СОТСКОВА, Станислава КОНСТАНТИНОВА.

Пары . Евгения ТАРАСОВА/Владимир МОРОЗОВ, Наталья ЗАБИЯКО/Александр ЭНБЕРТ, Кристина АСТАХОВА/Алексей РОГОНОВ.