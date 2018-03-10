Как смотреть фигурное катание. Гид для тех, кого вдохновили олимпийские прокаты Загитовой и Медведевой

Источник: РИА "Новости"

Что нужно знать о фигурном катании, если я не смотрел его раньше? Фигурное катание первым из всех зимних видов спорта попало в олимпийскую программу. Это случилось в 1908 году, правда, на летних Олимпийских играх. Первый чемпионат мира прошёл ещё раньше — в 1896 году в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовали только мужчины-одиночники, девушки смогли стартовать через 10 лет.

Сейчас крупные международные соревнования невозможно представить без четырёх дисциплин. Это — мужчины, женщины, спортивные и танцевальные пары. Каждая дисциплина состоит из двух программ — короткой и произвольной.

Спортсмены должны продемонстрировать владение основными элементами — шагами, спиралями, вращениями и прыжками. Это база, которая актуальна для всех. В соревнованиях спортивных и танцевальных пар есть специфические элементы. Например, подкрутки и выбросы или твизлы. Все передвижения происходят под музыку.

Качество исполнения оценивают девять арбитров. Их контролируют технические специалисты и главный судья. Оценки выставляются в баллах. Побеждает тот, кому удалось набрать большую сумму за две программы.

Действующие рекордсмены:

Мужчины — Юдзуру Ханю (Япония) — 330,43 балла.

Женщины — Евгения Медведева (Россия) — 241,31 балла.

Спортивные пары — Татьяна Волосожар и Максим Траньков (Россия) — 237,71 балла.

Танцы на льду — Тесса Виртью и Скотт Моир (Канада) — 206,07 балла.

В чём здесь спорт?

Фигуристы любят повторять, что их спорт — наполовину искусство. Это правда. Но есть вторая половина. И здесь — всё то, что так ценят спортивные болельщики: преодоление, нагрузки на грани физических возможностей, сложные акробатические элементы, нервы и, конечно, битва за медали.

Так, чтобы отработать четырёхминутную программу, спортсмену требуется серьёзная физическая подготовка. Почти каждый сложный элемент вызывает серьёзные перегрузки. Во время исполнения тройного прыжка на фигуриста давят целых 5 g. Сравнимые силы действуют на пилотов «Формулы-1». Перед прыжком нужно разогнаться до семи метров в секунду. Это почти 25 км/час — средняя скорость велосипедиста.

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Травмы у фигуристов тоже самые настоящие

Елена Бережная едва не погибла в 1996 году. На одной из тренировок, выполняя сложное вращение, её партнёр Олег Шляхов попал коньком ей по голове. Была пробита височная кость, осколки повредили оболочку мозга. Елена перенесла две нейрохирургические операции, после которых заново училась не только ходить, но и говорить, и читать.

Татьяна Тотьмянина рухнула с высоты двух метров во время исполнения поддержки и на несколько минут потеряла сознание. В больнице выяснилось, что у спортсменки сотрясение мозга. А Алексей Ягудин несколько лет катался на обезболивающих — из-за специфических нагрузок бедренная кость впилась в сустав и разрушилась. Врачам пришлось устанавливать металлический имплант.

Главное — это прыжки?

Можно и так сказать. Это самые ценные элементы любой программы. Чем больше в ней сложных многооборотных прыжков, тем выше её базовая стоимость. В современном мужском катании топ-фигуристы должны легко исполнять несколько четверных прыжков, девушкам нужно выучить все тройные, на дальнейшее усложнение пока решилась только совсем юная россиянка Александра Трусова. Но она, по правилам ISU, во взрослых разборках не участвует как минимум до 15-ти лет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgJ9MWbgcKC/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BgJ9MWbgcKC/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @tutberidze_girls</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-10T20:10:51+00:00">10 Мар 2018 в 12:10 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Число оборотов легко подсчитать даже новичку. Определить, какой именно прыжок исполняет фигурист, почти всегда помогают комментаторы. Формально все они делятся на две группы: рёберные (аксель, риттбергер, сальхов) и зубцовые (лутц, тулуп, флип). В первом случае спортсмен отталкивается ото льда с ребра конька, во втором — при помощи зубца.

Самый сложный (и дорогой) прыжок у девушек — тройной аксель. Он исполняется с движения вперёд и потому в нём всегда не целое число оборотов, а немного больше. Проще говоря, когда судья видит в протоколе аксель в три оборота, на льду фигуристка накручивает все три с половиной. За него можно получить сразу 8,5 баллов. На два с половиной балла меньше стоит тройной лутц. У мужчин самый дорогой как раз лутц, но четверной — 13,6 балла. Перед толчком спортсмен скользит назад-наружу по пологой дуге, затем приседает на опорной ноге, а свободной упирается зубцами в лёд и выполняет прыжок. Раскручивается фигурист за счёт замаха туловищем и руками и вращается против часовой стрелки.

Прыжки часто собирают в каскады. За них можно получить ещё больше — их базовая стоимость складывается из баллов за каждый отдельный прыжок, входящий в каскад. На этом чемпионате мира одну из самых зрелищных комбинаций — «тройной лутц-тройной риттбергер» — исполнит Алина Загитова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeM8cC6hJdI/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BeM8cC6hJdI/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @tutberidze_girls</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-21T06:57:43+00:00">20 Янв 2018 в 10:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В женском одиночном катании нет каскада сложнее этого. Сейчас во всём мире его исполняет только одна спортсменка — Алина Загитова. Первой его решилась сделать тоже россиянка — Ирина Слуцкая. Он помог ей победить в финале Гран-при ещё в 1999 году.

Про лутц вы уже всё знаете. Риттбергер — один из трёх рёберных прыжков. Он не такой сложный, как лутц, потому часто становится вторым и третьим в каскадах. Правда, большинство современных фигуристов предпочитают с ним не связываться и выбирают совсем простой тулуп. С ним легко справиться, потому что у любого прыжка выезд на внешнем ребре назад, а это — исходное положение для тулупа. Каскады с риттбергером интереснее — исходное положение ещё неразгруппированное, значит, неустойчивое, и прыжок делается с одной ноги.

Ещё один важный момент. За исполнение прыжков во второй половине программы можно получить солидную надбавку — 10 процентов от базовой стоимости элемента.

Снимают баллы за падения. Если спортсмен падает один раз или два — минус балл и максимально низкий уровень. При этом базовая стоимость прыжка остаётся неизменной. За третье и четвёртое падение снимают два балла, за каждое следующее — три.

На что, кроме прыжков, смотрят судьи?

В короткой программе одиночников семь обязательных элементов, только три из них — прыжковые, при этом одинаковые прыжки делать нельзя, а каскад считается за один элемент. В произвольной — 13 обязательных элементов у парней (прыжков — 8) и 12 у девушек (прыжков — 7).

Кроме прыжков, нужно сделать три вращения, дорожку шагов и хореографическую дорожку. Все элементы различаются по уровням сложности — от первого до четвёртого. Уровни присваивает технический специалист. Так, например, идеально исполненная дорожка шагов четвёртого уровня стоит шесть баллов. Столько же дают за тройной лутц, правда, без учёта надбавок.

Комментаторы постоянно говорят про компоненты — что это такое?

Ещё один очень важный пункт в судейском протоколе. Он включает пять основных критериев: владение коньком, связующие элементы, артистизм, композицию программы и передачу музыки.

Это максимально субъективная часть оценки. И она почти всегда выше у топ-фигуристов. Простой пример: на чемпионате Европы в Москве Евгения Медведева получила от судей почти на три балла больше, чем Алина Загитова. Алине, как и любому другому новичку, эту оценку придерживали — на старте сезона после короткой программы получалось набрать чуть больше 31,42 балла. В Пхёнчхане, куда Загитова приехала в статусе чемпионки Европы, баллы существенно подросли — 37,62.

Пары делают всё то же самое?

Не совсем. В парном катании не бывает слишком сложных прыжков — максимум тройной тулуп или сальхов. Каскады обычно тоже не отличаются сложностью. Но бывают и исключения. Например, два тройных и двойной тулупы в исполнении Ксении Столбовой и Фёдора Климова, когда они в форме.

Сегодня парники делают основной акцент на выбросы (партнёр отправляет партнершу на прыжок) и подкрутки (партнёр подбрасывает партнёршу в воздух, ловит её и ставит на лёд). В большой цене четверные элементы. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов исполняют четверную подкрутку. Канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд чуть ли не первыми начали стабильно делать четверной выброс. Всё это очень травмоопасно. В погоне за сложностью китайская фигуристка Суй Вэньцзин так упала во время одной из тренировок, что ослепла на один глаз.

Ещё у пар есть поддержки, причём, как правило, очень высокие, в отличие от тех же танцев. И тодес, во время которого партнёр держит партнёршу за руку, вращаясь вокруг собственной оси.

Выполняя элементы, спортсмены не должны забывать, что они в паре, а, значит, судьи обязательно обратят внимание на синхронность, точность в движениях и взаимодействие.

В танцах никто не прыгает. За что им ставят оценки?

У танцоров набор технических элементов гораздо скромнее, чем у спортивных пар. Прыжки и выбросы запрещены. В базовый регламент программ входят дорожки шагов, вращения, твизлы (синхронные вращения партнеров на одной ноге со сменой ног, а также рёбер конька — Team Russia) и поддержки.

Каждый элемент имеет четыре уровня сложности: чем выше уровень, тем больше стоит элемент. Но, конечно, оценка зависит и от качества исполнения — арбитры могут добавить до трёх баллов к базовой стоимости элемента, если он исполнен идеально, или столько же отнять — в случае ошибок. Найти их неподготовленному зрителю трудно. Потому для начала можно сосредоточиться на твизлах. Это самая сложная (и дорогая) часть программы, особенно если твизлы используются в дорожках шагов. Дорожка с двойным твизлом потянет на четвёртый уровень и принесёт порядка 10−11 баллов. Это много — за третий уровень, например, можно заработать не больше шести баллов.

Чтобы увидеть безупречное исполнение твизлов, достаточно посмотреть на вице-чемпионов Олимпийских игр в Пхёнчхане Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона из Франции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcgOmJ7gejp/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BcgOmJ7gejp/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Guillaume Cizeron (@guillaumecz)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-10T01:43:12+00:00">9 Дек 2017 в 5:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Скольжение, или владение коньком, ещё один очень важный элемент в танцах и отдельной строчкой оценивается в компонентах — Skating Skills. Лидеры обычно получают за него 8,5−9,3 балла из 10. Когда скольжение лёгкое, мягкое, плавное и в то же время скоростное и уверенное — это высший класс. У зрителя должно сложиться впечатление, будто фигуристы не прикладывают никаких усилий, чтобы перемещаться по льду.

Российские участники чемпионата мира-2018

Женщины: Алина Загитова, Мария Сотскова, Станислава Константинова.

Мужчины: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев.

Пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

Танцы на льду: Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Когда и где смотреть чемпионат мира-2018

21 марта, среда.

17:00, «Первый канал» — Женщины. Короткая программа (сильнейшие разминки)

21:55, «Матч ТВ» — Пары. Короткая программа (сильнейшие разминки).

22 марта, четверг.

12:00, «Матч ТВ» — Мужчины. Короткая программа

21:55, «Матч ТВ» — Пары. Произвольная программа (сильнейшие разминки).

23 марта, пятница.

13:00, «Матч ТВ» — Танцы на льду. Короткий танец

23:15, «Первый канал» — Женщины. Произвольная программа (сильнейшие разминки).

24 марта, суббота.

14:15, «Первый канал» — Мужчины. Произвольная программа

17:20, «Матч! Арена» — Танцы на льду. Произвольный танец.

25 марта, воскресенье.