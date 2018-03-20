Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Сотскова выступит после Загитовой в короткой программе на ЧМ в Милане
В среду, 21 марта, в Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию.
В среду, 21 марта, в Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию.
Стало известно, в каком порядке спортсменки покажут свои короткие программы в соревнованиях одиночниц. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выйдет на лёд 34-й среди 37 участниц. В заключительной разминке выступит ещё одна представительница России Мария Сотскова, которая получила 35-й стартовый номер.
В последней разминке также короткие программы покажут японка Вакаба Хигути, итальянка Каролина Костнер, канадка Кэйтлин Осмонд и японка Сатоко Мияхара.
Третья российская фигуристка Станислава Константинова выйдет на лёд 24-й, в пятой разминке. В произвольную программу пройдут 24 лучшие спортсменки по итогам короткой программы.