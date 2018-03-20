Сотскова выступит после Загитовой в короткой программе на ЧМ в Милане

Стало известно, в каком порядке спортсменки покажут свои короткие программы в соревнованиях одиночниц. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выйдет на лёд 34-й среди 37 участниц. В заключительной разминке выступит ещё одна представительница России Мария Сотскова, которая получила 35-й стартовый номер.