Фигуристка Саханович ушла от тренера Плющенко и вернулась в Санкт-Петербург
САРАТОВ, 19 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная
САРАТОВ, 19 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная
Саханович перешла в столичную академию Плющенко в сентябре 2017 года, покинув Академию фигурного катания
«Да, это верно, — ответила Саханович по телефону на вопрос, действительно ли она прекратила сотрудничество с Плющенко. — Я вернулась в
«На некоторое время взяла паузу, думала о том кататься ли дальше, — продолжила собеседница агентства. — Когда я узнала о том, что Ангелина Туренко закончила совместную работу с Анастасией Губановой, то попросилась к ней тренироваться. С 9 марта мы приступили к работе».
Саханович на декабрьском чемпионате России в