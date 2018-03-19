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14:49 (мск), источник: Р-Спорт

Фигуристка Саханович ушла от тренера Плющенко и вернулась в Санкт-Петербург

САРАТОВ, 19 мар — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Серафима Саханович сообщила РИА Новости, что завершила сотрудничество с тренером Евгением Плющенко в Москве и начала работу с Ангелиной Туренко в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

Саханович перешла в столичную академию Плющенко в сентябре 2017 года, покинув Академию фигурного катания Санкт-Петербурга, где с октября 2015-го тренировалась в группе Евгения Рукавицына.

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«Да, это верно, — ответила Саханович по телефону на вопрос, действительно ли она прекратила сотрудничество с Плющенко. — Я вернулась в Санкт-Петербург и тренируюсь у Ангелины Туренко. Вернулась ввиду бытовых проблем, так как в Москве я жила одна, также нужно было подлечить старую травму».

«На некоторое время взяла паузу, думала о том кататься ли дальше, — продолжила собеседница агентства. — Когда я узнала о том, что Ангелина Туренко закончила совместную работу с Анастасией Губановой, то попросилась к ней тренироваться. С 9 марта мы приступили к работе».

Саханович на декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге стала девятой. В академии Плющенко с фигуристкой также работали тренеры Юлия Лавренчук и Алексей Василевский.

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