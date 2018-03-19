Врач Эдуард Безуглов: Предупредить травму фигуристки Медведевой было нельзя

«Если я скажу, что травму (Медведевой) можно было предупредить, это будет популизм, — заявил Безуглов в интервью. — Такая травма может появиться у спортсмена в любой момент. К тому же не всегда можно понять, что там на самом деле — перелом или сильное воспаление. Отек кости лечится покоем — его невозможно убрать, если спортсмен продолжает прыгать. Сделали бы слишком большую паузу, возможно, Медведева вообще не сумела бы выступить на Олимпиаде».