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09:31 (мск), источник: Р-Спорт

Врач Эдуард Безуглов: Предупредить травму фигуристки Медведевой было нельзя

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Известный спортивный врач Эдуард Безуглов заявил РИА Новости, что предупредить травму двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой было нельзя.

Источник: РИА "Новости"

В конце ноября фигуристке был диагностирован стрессовый перелом стопы, из-за которого Медведева пропустила Финал Гран-при и чемпионат России.

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После Олимпийских игр в Пхенчхане, где россиянка выиграла два серебра, стало известно, что Медведева не сможет принять участие в чемпионате мира-2018 в Милане из-за последствий травмы стопы.

«Если я скажу, что травму (Медведевой) можно было предупредить, это будет популизм, — заявил Безуглов в интервью. — Такая травма может появиться у спортсмена в любой момент. К тому же не всегда можно понять, что там на самом деле — перелом или сильное воспаление. Отек кости лечится покоем — его невозможно убрать, если спортсмен продолжает прыгать. Сделали бы слишком большую паузу, возможно, Медведева вообще не сумела бы выступить на Олимпиаде».

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