Медведева рассказала, как относится к четверным прыжкам Трусовой

— Наш вид спорта не стоит на месте, — приводит «RT на русском» слова Медведевой. — Что-то новое постоянно происходит, усложняются программы, растёт количество оборотов в прыжках. Достаточно было посмотреть чемпионат мира среди юниоров, чтобы это понять. Фигурное катание движется вперёд, скачок за скачком. Это хорошо, так и должно быть. Потому что человечество развивается. И правила тоже будут меняться. А нам, спортсменам, что остаётся? Адаптироваться к новым условиям и продолжать бороться. Никто не скажет при первой возможности: «Я так не играю». Потому что это наше любимое дело и мы его не оставим. Наоборот, так даже интереснее, появляется ажиотаж, новая мотивация.