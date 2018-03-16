Медведева рассказала, как относится к четверным прыжкам Трусовой
Медведева и Трусова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Медведева и Трусова тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о том, как меняется фигурное катание.
— Наш вид спорта не стоит на месте, — приводит «RT на русском» слова Медведевой. —
— То есть два четверных Александры Трусовой — это новый вызов, который нужно принимать?
— Конечно. Я не собираюсь паниковать, этим делу не поможешь. Главное — сесть, проанализировать и понять, что происходит. Есть факт, от которого нужно оттолкнуться и начать работать. Самое главное в любом деле — это труд, терпение и огромное желание.
Напомним, 13-летняя Трусова выиграла юниорский чемпионат мира, выполнив два четверных прыжка в произвольной программе.