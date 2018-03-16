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12:55 (мск), источник: TeamRussia.pro

Медведева рассказала, как относится к четверным прыжкам Трусовой

Медведева и Трусова тренируются в группе Этери Тутберидзе.

Источник: РИА "Новости"

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о том, как меняется фигурное катание.

— Наш вид спорта не стоит на месте, — приводит «RT на русском» слова Медведевой. — Что-то новое постоянно происходит, усложняются программы, растёт количество оборотов в прыжках. Достаточно было посмотреть чемпионат мира среди юниоров, чтобы это понять. Фигурное катание движется вперёд, скачок за скачком. Это хорошо, так и должно быть. Потому что человечество развивается. И правила тоже будут меняться. А нам, спортсменам, что остаётся? Адаптироваться к новым условиям и продолжать бороться. Никто не скажет при первой возможности: «Я так не играю». Потому что это наше любимое дело и мы его не оставим. Наоборот, так даже интереснее, появляется ажиотаж, новая мотивация.

— То есть два четверных Александры Трусовой — это новый вызов, который нужно принимать?
— Конечно. Я не собираюсь паниковать, этим делу не поможешь. Главное — сесть, проанализировать и понять, что происходит. Есть факт, от которого нужно оттолкнуться и начать работать. Самое главное в любом деле — это труд, терпение и огромное желание.

Напомним, 13-летняя Трусова выиграла юниорский чемпионат мира, выполнив два четверных прыжка в произвольной программе.

 Медведева рассказала, как относится к четверным прыжкам Трусовой
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