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12:53 (мск), источник: TeamRussia.pro

Медведева объяснила, почему снялась с чемпионата мира

Двукратная чемпионка мира не будет защищать свой титул в Милане.

Источник: РИА "Новости"

Двукратный серебряный призер чемпионата мира Евгения Медведева рассказала о своей травме, из-за которой не сможет выступить на чемпионате мира в Милане.

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— Люди должны понимать: дело не в том, что я устала после Олимпийских игр, просто нога сильно болит, — приводит «RT на русском». — В таком состоянии физически нет возможности кататься в полную силу. Даже тренироваться невозможно. Сходила к врачу на обследование. Сказали — два месяца восстанавливаться. Всё, точка.

— Когда появились неприятные симптомы, наверняка понимали, что придется принимать такое решение?

— Заранее никто не знал, потому что мы тянули до последнего. Думали, может быть, всё-таки обойдётся. Но до вылета осталась всего неделя. В нынешнем состоянии этого времени не хватит, чтобы выйти на пик формы, то есть довести себя до того уровня, с которым нужно лететь на чемпионат мира.

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