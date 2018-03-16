Медведева объяснила, почему снялась с чемпионата мира

Источник: РИА "Новости"

Двукратный серебряный призер чемпионата мира Евгения Медведева рассказала о своей травме, из-за которой не сможет выступить на чемпионате мира в Милане.

— Люди должны понимать: дело не в том, что я устала после Олимпийских игр, просто нога сильно болит, — приводит «RT на русском». — В таком состоянии физически нет возможности кататься в полную силу. Даже тренироваться невозможно. Сходила к врачу на обследование. Сказали — два месяца восстанавливаться. Всё, точка.

— Когда появились неприятные симптомы, наверняка понимали, что придется принимать такое решение?