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09:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Фигуристка Медведева рассказала о планах на будущее

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о планах на будущее. Ее слова приводит RT.

Источник: РИА "Новости"

«Моя цель сейчас — вылечиться и продолжить свою работу. Я люблю фигурное катание, это моя работа, хочу ею наслаждаться. И хочу выступить на следующей Олимпиаде», — заявила 18-летняя Медведева.

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5 марта в СМИ появилась информация о том, что фигуристка выразила желание выступать за другую страну. По данным SNC, у спортсменки возник конфликт с Тутберидзе. Позже россиянка опровергла эту информацию.

На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка уступила победу соотечественнице Алине Загитовой. В соревнованиях по женскому одиночному катанию 15-летняя спортсменка набрала 239,57 балла, у Медведевой было 238,26 балла.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, она дважды выигрывала финалы Гран-при. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.

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