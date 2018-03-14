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14 марта, источник: Спорт-Экспресс

Евгения Медведева: Для меня Олимпиада-2018 прошла великолепно

Российская фигуристка Евгения Медведева отметила, что получила невероятный опыт на Олимпиаде-2018. Спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив Алине Загитовой.

Источник: Reuters

— Для меня Олимпиада в Пхенчхане прошла великолепно, — приводит RT слова Медведевой. — Это были мои первые Игры, я получила невероятный опыт на будущее. Очень рада, что у меня был шанс выступить. Вся ситуация с допуском россиян под нейтральным флагом была странной. Мы ожидали все что угодно. Для меня самым важным было продолжать свою работу и показать её плоды, показать свою душу на льду.

У меня была большая поддержка, которая вела меня к цели. Фигуристы из других стран тоже меня поддерживали. У нас не так много шансов поговорить, потому что это ведь соревнования. Но их доброе отношение чувствовалось.

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