Евгения Медведева: Для меня Олимпиада-2018 прошла великолепно

— Для меня Олимпиада в Пхенчхане прошла великолепно, — приводит RT слова Медведевой. — Это были мои первые Игры, я получила невероятный опыт на будущее. Очень рада, что у меня был шанс выступить. Вся ситуация с допуском россиян под нейтральным флагом была странной. Мы ожидали все что угодно. Для меня самым важным было продолжать свою работу и показать её плоды, показать свою душу на льду.