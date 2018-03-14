Михаил Коляда: Я сделал работу над ошибками после Олимпиады

«Конечно, я сделал работу над ошибками после Олимпиады. Сейчас мы все это подкорректируем в тренировочном процессе. Пришло осознание, что нужно делать, чтобы стать лучше. Однако новых элементов на чемпионате мира у меня не планируется», — сказал Коляда журналистам.

«Поддержка у нас была очень большая. Я даже не ожидал, что у нас на трибунах будет целый фан-сектор. Конечно, хотелось выступать под триколором и слушать свой гимн. Мы попали в непростую ситуацию, но с честью из нее вышли. Родственники, друзья и знакомые мне много писали во время Олимпиады, но я не отвечал — никогда не отвечаю во время соревнований. Уже потом, когда вернулся (из Пхенчхана), прочитал и написал всем», — сказал Коляда.