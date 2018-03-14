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21:39 (мск), источник: Р-Спорт

Михаил Коляда: Я сделал работу над ошибками после Олимпиады

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях по фигурному катанию Михаил Коляда заявил, что проделал работу над ошибками после Пхенчхана.

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7
фотографий
7
фотографий

Коляда занял восьмое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. В командных соревнованиях российский фигурист показал восьмой результат в короткой программе и второй — в произвольной. Чемпионат мира пройдет в Милане 21—24 марта.

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«Конечно, я сделал работу над ошибками после Олимпиады. Сейчас мы все это подкорректируем в тренировочном процессе. Пришло осознание, что нужно делать, чтобы стать лучше. Однако новых элементов на чемпионате мира у меня не планируется», — сказал Коляда журналистам.

Коляда признался, что не ожидал такой серьезной поддержки от болельщиков во время Олимпиады.

«Поддержка у нас была очень большая. Я даже не ожидал, что у нас на трибунах будет целый фан-сектор. Конечно, хотелось выступать под триколором и слушать свой гимн. Мы попали в непростую ситуацию, но с честью из нее вышли. Родственники, друзья и знакомые мне много писали во время Олимпиады, но я не отвечал — никогда не отвечаю во время соревнований. Уже потом, когда вернулся (из Пхенчхана), прочитал и написал всем», — сказал Коляда.

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